立院續審總預算 卓榮泰20日率部會開記者會籲理性審查

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（中央社記者葉素萍台北19日電）立法院審查114年度中央政府總預算案，明天預計展開表決大戰。行政院長卓榮泰明天上午將率部會首長召開記者會，籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算。

立法院會17日審查114年度中央政府總預算案，先表決通案決議提案，藍白以席次優勢表決通過通案刪減提案，大砍新台幣939億7500萬元，創下史上新高。立法院會20日將繼續處理114年度總預算案，有關各委員會的提案，預料朝野將依往年慣例展開表決大戰。

行政院傍晚發出採訪通知，明天上午將舉行「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算」記者會，卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人李慧芝，內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、衛生福利部長邱泰源、文化部長李遠、國家通訊傳播委員會代理主委陳崇樹、經濟部次長連錦漳、數位發展部次長林宜敬、大陸委員會副主委梁文傑等人出席。

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對於在野大刪總預算，卓榮泰日前表示，這將造成國力5大弱化，首先是弱化國家整體競爭力，讓台灣競爭對手有迎頭趕上機會；其次是弱化維護國家安全實力，讓敵對勢力有機可乘；第三是將弱化科技發展，讓台灣難以維持優勢，喪失繼續進步、維持民主供應鏈關鍵角色地位的實力。

卓榮泰說，第四是將弱化公務人員績效、學習能力；第五是弱化政府與民眾溝通、說明重大政策能力，一旦通案大幅刪減媒體宣傳費，政府將無法透過媒體澄清說明重大政策，也會助長錯假訊息橫行，危害社會。（編輯：林克倫）1140119