中國籍男子搭橡皮艇闖林口海域判刑8月 強制出境屬行政裁量權

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（中央社記者趙敏雅新北17日電）中國籍王姓男子去年搭橡皮艇出現在新北市林口區汕頭岸際附近，撥打119稱「為投奔自由偷渡到台灣」。新北地院考量他坦承犯行且自首，今天依違反入出國及移民法判刑8月。

根據起訴書，王男去年9月初到中國電商平台淘寶，購買橡皮艇、舷外機、太陽能充電板及10個油桶等物，並以Google搜尋台灣各縣市天氣特報圖，利用軟體Windy以螢幕錄影方式截錄台灣東部水域海象資料。

王男去年9月9日上午9時許帶著自備物資駕駛橡皮艇，從中國浙江省台州市牛尾塘出海，期間利用太陽能板接手機充電，使用手機離線導航系統（OfflineMaps）作為航行導航。

去年9月14日上午6時許，王男進入林口汕頭岸際附近，因橡皮艇擱淺難以上岸，6時14分撥打119，並說「我是從中國那邊偷渡過來的」，還表示不是游泳而是靠橡皮艇。

消防到場發現，橡皮艇距離岸邊約100公尺，王男身上有曬傷，在救護過程中，聲稱嚮往台灣自由世界，所以搭橡皮艇到台灣。案經台灣新北地方檢察署起訴。

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台灣新北地方法院認為，王男未經主管機關許可入境台灣，損害台灣國家安全及政府對入出國管理正確性，所為應嚴予非難，但審酌王男坦承犯行、自首及其自述智識程度及家庭生活經濟狀況，依入出國及移民法未經許可進入台灣地區罪，判處有期徒刑8月。全案可上訴。

另外，判決指出，王男為大陸地區人民，尚無適用刑法第95條驅逐出境，至於是否適用台灣地區與大陸地區人民關係條例第18條所定強制出境，屬行政機關裁量權範疇。（編輯：蕭博文）1140217