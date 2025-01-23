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總預算遭大刪 林右昌：藍白荒腔走板捅到馬蜂窩

2025/1/23 13:04（1/23 13:46 更新）
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立法院會21日三讀通過中央政府總預算案，民進黨秘書長林右昌（右）23日到基隆市安和福德宮參拜接受媒體採訪時表示，立委監督預算、監督行政是天職，但這次刪減及凍結的狀況，是完全脫序、失序，也讓全民看到根本不是理性監督，而是亂砍一通。中央社記者王朝鈺攝 114年1月23日
立法院會21日三讀通過中央政府總預算案，民進黨秘書長林右昌（右）23日到基隆市安和福德宮參拜接受媒體採訪時表示，立委監督預算、監督行政是天職，但這次刪減及凍結的狀況，是完全脫序、失序，也讓全民看到根本不是理性監督，而是亂砍一通。中央社記者王朝鈺攝 114年1月23日
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（中央社記者王朝鈺基隆23日電）立法院會21日三讀通過中央政府總預算案，共減列約2075億元創新高。民進黨秘書長林右昌今天指出，國民黨及民眾黨實在是荒腔走板，刪減的結果外界有人形容「捅到馬蜂窩」。

林右昌上午前往基隆市安和福德宮參拜，他接受媒體採訪時表示，國民黨及民眾黨完全是非理性行為，立委監督預算、監督行政是天職，但這次刪減及凍結的狀況，是完全脫序、失序，也讓全民看到根本不是理性監督，而是亂砍一通。

他指出，包括大家最在意的國防、外交、體育、文化經費，都被亂刪一通，更不用說防疫、打詐經費也被大幅刪減或凍結。

林右昌表示，國民黨及民眾黨立委提到有些只是凍結又不是刪除，但這與過去狀況不同，過去可能只是少量預算被凍結，不會像這次凍結上千億元預算，這非常離譜，希望國民黨及民眾黨不要再以話術欺騙人民。

他指出，國民黨及民眾黨在立法院惡刪總預算，大家都看在眼裡，接下來行政院會展開憲政程序的救濟行動，就讓大家繼續看下去，國民黨及民眾黨是不是繼續惡搞，辜負人民的期待、也辜負當初投票給國民黨及民眾黨的選民期待監督政府初衷。

林右昌說，政府所有預算都是用在國人、地方建設、地方發展及工商企業發展，過去數年民進黨執政成果非常好，經濟成長也非常好，所以有更多歲入可以編列預算加強投資，做更大規模社會投資。

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他指出，增加的經費及預算的擴大，對於社會、民生等，政府可以給予大幅支持，這是預算編列的精神，絕對不是如國民黨及民眾黨所稱「預算還是很多，難道沒辦法做事嗎」，完全不是這樣。

有關民進黨對罷免潮的態度，林右昌說，民進黨的態度從過去至今都是一貫的，尊重公民團體的行動，因為這是公民的權利，必須維持、尊重公民團體的自主性，公民團體的自主性行動絕對不能被刻意扭曲，抹黑成是政黨的行動，這點很重要。（編輯：戴光育）1140123

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