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外交部媒宣費遭刪 吳志中：影響101煙火全球曝光度

2025/1/22 21:51
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（中央社記者楊堯茹台北22日電）外交部114年度媒體政策及業務宣導費共新台幣1.1億餘元遭刪除。外交部政次吳志中在社群媒體表示，未來101跨年煙火秀的全球曝光度必受影響。

立法院會21日完成114年度中央政府總預算案三讀，審議結果共計減列約2075億元，刪減金額創下史上新高，其中，外交部編列1.1億餘元的媒體政策及業務宣導費，遭全數刪除。

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外交部政務次長吳志中今天於臉書發文指出，台北101大樓的跨年煙火秀，每年都是一場亮麗的國際宣傳，外交部過去提供免費衛星訊號，給予國際媒體下載，讓世人享受這個美麗的時刻。

吳志中表示，如今外交部媒體政策及業務宣導經費被全數刪除，國際媒體需付費向影像提供者取得畫面，「很可惜，101跨年煙火秀的全球曝光度必受影響」。（編輯：謝佳珍）1140122

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