預算遭刪 政院緊急申請北市府手語翻譯服務

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（中央社記者賴于榛台北6日電）行政院新聞傳播處預算全遭砍，政院因此終止院會後記者會手語翻譯服務。不過今天手語翻譯師再度出現在院會後記者會，行政院解釋，目前是緊急申請台北市政府聽語障溝通服務方案，提供手語翻譯，未來會在合法情況下研擬替代方案。

行政院新聞傳播處今年編列新台幣5000萬元預算，遭全數刪除，行政院因此終止手語翻譯案合約，1月23日的行政院會後記者會也沒有手語翻譯服務；此外，記者室開放時間調整為限定週間使用，且不提供專用無線網路及報紙翻閱等。

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不過，手語翻譯師今天再度出現在院會後記者會提供服務，行政院發言人李慧芝說，政院一向重視聽語障人士權益，致力讓聽語障人士即時獲取政府重大資訊，因此行政院新聞傳播處一直有編列預算，用於院會後記者會手語翻譯，但因今年度預算日前遭立法院全數刪除，1月23日院會後記者會的手語服務也被迫中斷。

她解釋，目前是緊急申請台北市政府聽語障溝通服務方案，提供手語翻譯，未來會在合乎預算法的相關規定之下，持續研擬替代方案，確保聽語障人士即時獲得重要資訊。（編輯：翟思嘉）1140206