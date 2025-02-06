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首頁 / 政治

預算遭刪 政院緊急申請北市府手語翻譯服務

2025/2/6 12:15（2/6 12:41 更新）
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行政院上月舉行「114年度中央政府總預算相關說明」記者會，發言人李慧芝表示，因新聞傳播處預算遭砍，未來線上直播記者會時，無法聘用手語老師，對聽障朋友非常抱歉。中央社記者謝佳璋攝 114年1月23日
行政院上月舉行「114年度中央政府總預算相關說明」記者會，發言人李慧芝表示，因新聞傳播處預算遭砍，未來線上直播記者會時，無法聘用手語老師，對聽障朋友非常抱歉。中央社記者謝佳璋攝 114年1月23日
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（中央社記者賴于榛台北6日電）行政院新聞傳播處預算全遭砍，政院因此終止院會後記者會手語翻譯服務。不過今天手語翻譯師再度出現在院會後記者會，行政院解釋，目前是緊急申請台北市政府聽語障溝通服務方案，提供手語翻譯，未來會在合法情況下研擬替代方案。

行政院新聞傳播處今年編列新台幣5000萬元預算，遭全數刪除，行政院因此終止手語翻譯案合約，1月23日的行政院會後記者會也沒有手語翻譯服務；此外，記者室開放時間調整為限定週間使用，且不提供專用無線網路及報紙翻閱等。

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不過，手語翻譯師今天再度出現在院會後記者會提供服務，行政院發言人李慧芝說，政院一向重視聽語障人士權益，致力讓聽語障人士即時獲取政府重大資訊，因此行政院新聞傳播處一直有編列預算，用於院會後記者會手語翻譯，但因今年度預算日前遭立法院全數刪除，1月23日院會後記者會的手語服務也被迫中斷。

她解釋，目前是緊急申請台北市政府聽語障溝通服務方案，提供手語翻譯，未來會在合乎預算法的相關規定之下，持續研擬替代方案，確保聽語障人士即時獲得重要資訊。（編輯：翟思嘉）1140206

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#立法院
#李慧芝
政院日前終止院會後記者會手語翻譯服務，不過，行政院發言人李慧芝6日說，已申請了台北市政府聽語障溝通服務方案。中央社記者賴于榛攝 114年2月6日
政院日前終止院會後記者會手語翻譯服務，不過，行政院發言人李慧芝6日說，已申請了台北市政府聽語障溝通服務方案。中央社記者賴于榛攝 114年2月6日
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