國光客運稱未獲補貼無法發薪 公路局：未在年前申請

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（中央社記者余曉涵台北5日電）國光客運今天發出內部公告，表示受政府補貼撥款作業影響，仍有9000多萬未入帳，因此1月份薪水無法如期匯入員工帳戶。公路局說，主因是國光客運未在年前申請，已加緊作業。

國光客運今天發布內部公告表示，原訂今天將發放1月份薪水，因受到政府補助撥款作業流程影響，至今仍有新台幣9000多萬尚未入帳，導致1月份本薪未如期匯入員工帳戶，公司致上萬分歉意。

公告提到，已積極協調主管機關儘速辦理補助作業，等到帳款入帳，會立即發放薪水，最遲將跟獎金共同在2月20日入帳。

公路局晚間透過書面說明表示，為協助各客運業者度過年關資金需求，農曆年前均已要求各區監理所，針對業者申請補貼款務必於農曆年前完成撥付，各區監理所均已如期審核完成，於春節1月23日前撥入業者帳戶。

公路局指出，有關國光客運反映有9000多萬元政府補貼款未撥付給業者，經查是包含地方政府及觀光署台灣好行約2500多萬元，及公路局公路客運虧損補貼約6500萬元。

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公路局表示，公路局6500萬元部分，經查是國光客運內部作業以致未於年前提出申請，其中2400萬元國光客運已於今天補齊資料，將協助儘速撥付；另外4100萬元部分，國光客運相關營運資料尚在整理並未申請，已與國光客運聯繫並提供協助，請國光客運儘速完成資料提出申請，將以最快速度核撥。

公路局表示，後續將積極協助國光客運早日完成申請及審核，希望及早將薪水撥付予司機及相關員工。（編輯：蕭博文）1140205