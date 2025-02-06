國光客運：公路局完成核發補貼 將放員工薪資

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北6日電）國光客運因未能於農曆年前申請相關補貼款，昨天無法如期發放員工1月份薪資。國光客運今天表示，交通部公路局台北區監理所今天已完成核發補貼，公司將發放員工薪資。

國光客運昨天發出內部公告，表示受政府補貼撥款作業影響，仍有新台幣9000多萬未入帳，1月份薪水無法如期匯入員工帳戶，已積極協調主管機關儘速辦理補助作業，最遲將跟獎金共同在2月20日入帳。

交通部公路局昨天說明，這次沒有如期發薪主因是國光客運未在農曆年前申請，已加緊作業。

國光客運今天發布新聞稿，感謝台北區監理所協助補貼審核，今天已完成核撥補貼將發放員工薪資，造成社會動盪深感抱歉。

國光客運也說明，因逢年節前後休假期間長，資金需求更甚以往，又逢政府補貼未如期核撥，屬單一事件，非公司營運產生困難，請民眾安心乘車。

國光運表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，民眾出行習慣改變，私人載具增加，2019年全台自用小客車約685餘萬輛，短短4年後，自用小客車總數飆升至733餘萬輛，導致國道高速公路假日堵車越來越嚴重。國道客運相對台鐵及高鐵，車程時間沒有優勢，國道客運路線客群逐漸流失，經營環境越來越困難。

透過 Google News 追蹤中央社

雖春節連續假期政府為刺激搭乘，實施國道客運6折優惠，國光客運認為，反造成現金收入少4成，補助尚未先預撥，後續申請程序繁瑣，對各項補貼常需3至6個月，業者須先期墊支龐大購車、購油、薪資、場站租金等成本負擔。公路局雖同意預撥，但業者仍未收到，希望政府能簡化流程，協助業者避免發生資金調度問題。

交通部雖於113年5月1日核定調整國道高速路段運價，國光客運說，因受限預算採核定補貼2/3方案，與業者實際營運成本落差甚大，無法如實反映成本。（編輯：陳清芳）1140206