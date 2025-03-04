商總：若總預算覆議案未通過 漲電價勢在必行

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（中央社記者曾智怡台北4日電）經濟部預計3月下旬召開電價審議會，商總理事長許舒博今天表示，若總預算覆議案未通過，漲電價勢在必行，因台電無法支撐嚴峻虧損；他建議立法院對撥補採「有條件同意」，包含不要全面性漲價，且須為最後一次補助。

行政院預計針對114年度總預算提覆議，再次爭取對台電千億撥補，但若仍再次遭刪除，電價恐難逃調漲命運。

許舒博今天出席商總新春聯誼晚宴接受媒體訪問不諱言，若接下來預算的覆議案未通過，漲電價是勢在必行，也無可厚非，因台電無法支撐嚴重的虧損。

細究台電虧損的原因，他指出，很多委員在電價審議委員會中都提到應多元發電，但如果配合政府政策，不願意多元發電，就會造成電價高漲。

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因此，許舒博建議，立法院針對台電的撥補或許可採「有條件的同意」，且是最後一次補助，意即，不要全面性漲價而影響民生，但未來不能再用補助方式協助台電財務，台電需自給自足，否則朝野長期處在對立狀態，對民眾不利。

針對電價議題，經濟部長郭智輝日前表示，仍盼立法院同意撥補千億，以改善台電財務。他強調，因台灣大部分為出口產業，經濟部一定會朝「電力成本有競爭力」方向努力。（編輯：潘羿菁）1140304