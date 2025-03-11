立委關心是否漲電價 卓榮泰：現在談言之過早

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（中央社記者王揚宇台北11日電）民進黨立委林岱樺今天質詢時，關心電價是否調漲等議題。行政院長卓榮泰說，要不要調（漲）、調哪些部分都言之過早，他現在努力希望通過總預算覆議案及撥補台電新台幣1000億元，若能以民生優先、能夠不漲，當然最好。

電價會前會將在近期舉行，台電推演3種劇本，最佳情境為立法院同意千億元預算撥補即可不漲電價，但考量是否能順利撥補仍存在變數，折衷之下，台電內部規劃，若要讓今年不再擴大虧損，住宅、小商店等民生用電恐須全面調漲。

立法院今天召開全院委員會，針對行政院所提民國114年度中央政府總預算覆議案，邀卓榮泰報告及備詢。卓榮泰口頭報告時提到，若無法撥補台電1000億元，勢必只有舉債、調高電費等方式，對民生、國家財政造成沉重負擔，對產業競爭也非常不利，期待立法院能同意113、114年度的撥補。

林岱樺質詢時關注電價議題，並指接下來3月份將召開電價審議委員會，是否會調漲工業用電或漲民生用電。

卓榮泰說，這個時候談這個言之過早，因為現在努力希望能順利通過覆議案跟1000億元的撥補，如果沒有辦法的話，首先要求的，當然還是台電要從內部的行政效率、成本管控做更有效的管理，經濟部長郭智輝會跟台電研究。

卓榮泰指出，如果能以民生為優先，能夠不漲當然是最好，倘若撐不下去，要選擇舉債還是漲價，尤其漲價要經過電價審議委員會，而撥補台電1000億元是要健全台電財務，彌補其長年虧損、減少財務成本，如果沒有這筆錢，虧損依舊存在。

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卓榮泰最後提到，台電可以決定舉債，但電價調整要電價審議委員會決定，是否要調電價、調哪個部分，現在都言之過早。

郭智輝說，關於外部傳聞台電要漲電價，不知道這個傳聞從哪裡來，至於是否漲電價，要由電價審議委員會決定，非台電自己就可以決定。（編輯：蘇龍麒）1140311