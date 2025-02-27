政院提總預算財劃法覆議案 綠籲在野黨怕罷免就支持

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（中央社記者林敬殷、王承中台北27日電）行政院會今天通過114年度中央政府總預算案及財政收支劃分法覆議案，民進黨立法院黨團表示，當在野黨違憲亂政，傷害人民跟國家已成事實及慣例時，維護憲法秩序、捍衛人民權利就是必須，呼籲在野黨起義來歸，怕罷免就支持覆議案，這是挽回民心最好方式。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，這樣做不是為了國家運作，而是為了政黨利益。在野黨一定會依法審查、依法反對，可以確定的是，這次覆議案還是會以失敗收場。

行政院認定立法院第11屆第2會期第14次會議三讀通過修正「財政收支劃分法」部分條文，其中第8條、第16條之1、第30條，以及立法院第11屆第2會期第18次會議決議通過的中華民國114年中央政府總預算有窒礙難行之處，今天透過行政院會通過覆議提案，呈經總統同意後，移請立法院覆議。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤上午在立法院舉行時事回應記者會時表示，當在野黨違憲亂政，傷害人民跟國家已成事實，已成慣例時，維護憲法秩序、捍衛人民權利就是必須，行政院提出覆議案是在合法合憲程序上進行民主救濟，民進黨團全力支持，覆議案讓窒礙難行的議案可以重行審視。

吳思瑤說，無論是114年度中央政府總預算案也好，財政收支劃分法也罷，都是嚴重掏空中央的財政，不利於均衡台灣，不利於建設台灣，嚴重傷及國家人民的議案，國會大有必要重行審視、重行討論，希望這次覆議案務必進行詢答，不要再快轉跳過，讓行政院代表站上備詢台說明政策，提出主張，負責任向公民社會論述跟訴求。

吳思瑤指出，在野黨立委如果怕罷免，支持覆議案就是挽回民心最好的方式，如果擔心民意的反撲，重行審視傷害國家財政的議案才是正辦。

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吳思瑤表示，覆議案還沒送到立法院，還沒討論時，很遺憾藍白立委已驟下結論，說出相對欠缺理性的說法，甚至已套上政治對立的前提跟立場。在野黨不是要民生嗎，總預算案難道不是民生嗎，財劃法攸關台灣各地縣市均衡發展，難道不是民生嗎。

吳思瑤說，如果真心誠意為了民生，就讓覆議案充分討論，希望在野黨起義來歸，怕罷免就支持覆議案，這是挽回民心最好的方式。（編輯：蘇志宗）1140227