民團辦六四33週年悼念晚會 增添不少香港元素

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「六四」33週年倒數一週，今年台灣的紀念活動民團將重建在香港大學遭移除的「國殤之柱」。圖為2021年香港大學學生會洗刷「國殤之柱」，悼念北京「六四事件」死難者。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈朋達台北28日電）「六四」33週年倒數一週，公民團體將於當天在台北舉辦悼念晚會。維園再無燭光晚會下，今年台灣的紀念活動增添不少香港元素，民團也將重建在香港大學遭移除的「國殤之柱」。

華人民主書院等公民團體6月4日將在中正紀念堂民主大道舉辦一系列六四紀念活動。除了悼念晚會外，還有跨境藝術展、重建恥辱柱，和「指定居所監視居住」的密室逃脫體驗。

過去，每年在香港維多利亞公園數萬人參加的燭光晚會，是全球知名的「六四」紀念活動。但2020年起，香港政府以防疫為由取締維園晚會。國安法壓力下，香港今年沒有團體舉辦紀念活動。

在這樣的情況下，華人民主書院協會理事長曾建元接受中央社電訪時說，今年的紀念活動增添了不少香港元素，有香港團體共同主辦，跨境藝術展的主題之一也是香港。

他說，展覽將會透過裝置藝術，呈現香港從「雨傘運動」到「反送中」，再到國安法時代的歷史。

另外，民團也預計在「六四」當天下午放映以「反送中」抗爭為背景的香港電影「少年」。

國際特赦組織台灣分會也將以「六四」為背景的香港舞台劇，搬來台灣上演。6月1日和3日，他們將在台南和台北舉辦3場由香港劇作家莊梅岩編劇的「5月35日」舞台劇放映會。

另外，2021年底被從香港大學校園移除的「國殤之柱」（原名「恥辱柱」）也將在台灣重建。

恥辱柱原創者丹麥藝術家高志活（Jens Galschiot）在港大作品被移除前，於網上公開了3D掃描檔案。

華人民主書院之前發起募款，盼在台重建恥辱柱，並引起輿論對國族認同問題的激辯。

曾建元說，港大的恥辱柱原尺寸為7公尺高，華人民主書院原計劃以募款結果決定重建的高度。而目前募到的款項約能重建約3公尺高的恥辱柱。

另外，海外中國民運人士擬於台北時間6月4日晚間舉辦「六四」全球網路紀念活動。（編輯：楊昇儒）1110528