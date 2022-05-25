六四將近 香港至今沒有團體擬舉辦紀念活動

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（中央社記者張謙香港25日電）1989年北京「六四事件」33週年將近，在「港區國安法」壓力下，加上泛民主派已基本瓦解，香港至今沒有任何團體提出舉辦相關紀念活動。

今年是「六四事件」33週年，過去泛民主流力量仍存在時，同陣營的香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）每年6月4日，都會在維多利亞公園舉行「六四」燭光晚會。

但在國安法壓力下，支聯會已於2021年9月底解散，結束了過去32年來舉辦「六四」燭光晚會的歷史。

另外，自1997年香港回歸以來，每年此時，泛民立法會議員都會在議場內提出「毋忘六四事件，平反八九民運」動議，但目前立法會已沒有泛民議員。因此，今年議場不會再有類似動議。

從泛民分裂出來的政治團體「新思維」今天表示，今年的「六四事件」，他們沒有具體活動，也不會在立法會提出相關議案。

除了支聯會外，香港天主教正義和平委員會過去每年也會舉辦「六四」追思彌撒。但教會方面昨天向媒體表示，今年不會舉辦有關彌撒，原因是擔心這項活動可能會違反「港區國安法」。

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香港每年傳承「六四」精神的另一項重要活動是香港大學學生會在校內「國殤之柱」之前舉行紀念活動，但去年底校方移走了「國殤之柱」，原因是雕像在校園展示，會為校方帶來觸犯香港刑事罪行條例的法律風險。

與此同時，港大已停止代替學生會向學生收取會費，同時不再提供校內場地供學生會使用，這形同與學生會割席，不再認可學生會與學校的直接關係。（編輯：邱國強）1110525