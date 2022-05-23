封控在家經濟學者月刷卡僅50元 驚動銀行關切

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶北京23日電）中國封控衝擊消費。經濟學者林采宜日前說，自己5月信用卡帳單只有人民幣11.4元（約新台幣50元），招致銀行關切。她說，說「不惜一切代價」的人，是因為自己不是「代價」。

中國首席經濟學家論壇研究院副院長、復旦大學兼任教授林采宜待在上海家中，17日她在微博上談到自己的經歷，表示當天招商銀行私人銀行部的客戶經理打電話給她，委婉詢問「最近兩個月在信用卡用卡方面有沒有遇到什麼不順心的事」。

林采宜猜對方認為她拋棄招行信用卡改用別家銀行卡，因為即便是破產了、失業了也不至於一個月的帳單只有11.4元。

她回覆對方，被關在家裡兩個月了，沒有消費。對方問，難道網路上也沒有消費嗎？「我說：線下物流停了，還網購什麼呀？11.4元是購買騰訊音樂的費用，這個不需要物流。」

她說，人流停了，所有服務業的消費都沒有了，物流停了，連網購的商品消費也沒有了，「一個私行客戶，月信用卡帳單11.4元，多少商戶還活得下去？這兩個月沒有在上海呆（待）著的人，真的體會不到封城的代價。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不少財經自媒體、網友轉發林采宜的前述經歷。財經網科技官方微博寫到，11.4月的信用卡月帳單，「這對於名下資產過千萬級別的私行用戶，確實是少了點。」也有網友留言：「繼續靜默、繼續清零，會看到代價的。」

疫情封控影響中國的物流、消費、生產等。中國國家統計局日前公布，4月份，社會消費品零售總額2兆9483億元，年減11.1%，是大幅下降。其中，除汽車以外的消費品零售額年減8.4%。但官方強調，這種衝擊影響是「階段性的、暫時的」。（編輯：呂佳蓉）1110523