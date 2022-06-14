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疫情封城損失大 中國零售商玩不起618購物節

2022/6/14 17:33
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（中央社台北14日電）中國618購物節是繼11月11日光棍節後銷售額第2大購物活動，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴苛封城對零售商構成重大打擊，數家零售商決定減少參與這次活動，降低折扣提供額度。

據路透社14日報導，618購物節是繼11月11日光棍節後銷售額第2大的購物活動，由於折扣多、優惠多，消費者會在這個時候大力消費，先前刻意延遲的購物清單在這個時間點買齊。在清零政策和經濟放緩下，零售商參與這次購物節活動的力道大幅下降。

由於疫情反覆和清零政策影響，中國許多城市在過去3個月期間實施不同強度的封鎖措施，導致民眾收入下降，僅能削減支出、緊縮消費，這些嚴苛封城措施也擾亂了供應鏈，經濟大受打擊，零售商也蒙受重大損失。

阿里巴巴、京東等電商平台理解疫情對於零售商帶來的衝擊，因此承諾透過加快預售存款轉移等方式協助商家現金流。他們另也持續鼓勵品牌提供有史以來最大折扣以刺激疲弱消費，例如，京東讓每筆消費金額人民幣299元（約新台幣1317元）可減免50元，由零售商為這些折扣埋單。

一些公司和代理商接受路透社訪問表示，計畫今年減少參與折扣，因為實在負擔不起。

茵曼品牌創辦人兼董事長方建華5月在微信撰文指出，感嘆零售商因為大環境承受損失，尤其是上海的零售商，計劃將在618購物節中「躺平」。他說，「將專注於如何使用我們的產品和服務與數百萬客戶建立情感聯繫」，而不是折扣。（編輯：李雅雯/陳沛冰）1110614

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