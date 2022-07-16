還脫不掉的口罩【圖輯】

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畢業季到來，穿著學位服的學生戴口罩架起手機前自拍，為求學之路留下記錄。

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文、攝影：中央社記者謝佳璋

COVID-19突襲重創全球，不僅打亂日常生活習慣，重新定義了人與人之間的距離，曾經一度連出門都覺得不那麼簡單。

隨著疫情變化，防疫政策不斷滾動調整修正，唯一不變是戴在臉上的口罩。雖說是成本低、效益高的個人防疫配備，但薄薄的一片蓋住了半張臉，也「罩」出了生活不便與無形的隔閡。

國中會考受到COVID-19疫情影響，不開放親友陪考，家長揮手送考生進入考場。

民眾戴口罩在台北捷運松山站疫苗接種站排隊，等待打疫苗。

沒口罩出不了門，人與人之間的距離，更隨著疫情變化時進時退。現在，確診數增幅趨緩，社交活動慢慢地解封，但疫情卻還不到能完全放鬆的時刻。中央流行疫情指揮中心說，維持現行戴口罩等防疫措施，是重要一哩路，要大家再忍耐一下。

台北市大安區一家燒臘店，工作人員下午休息時段戴著口罩坐在門口看報紙。

小朋友戴安全帽坐在摩托車上，用手拉開口罩喝著手搖飲料。

清明連假，年輕人戴著口罩躺在華山大草原草地上，享受好天氣。

街頭藝人戴口罩在戶外表演，吸引路過民眾目光。

何時才能回歸正常生活，是每個人都關心的事，期盼後疫情時代，我們可以早日脫罩上路，不再只是用眼神傳遞情感，而能重捨往日笑容，找回人與人互動的溫度。（編輯：孫仲達）1110716