會見前美軍印太司令 林右昌：中國併台意圖未改變

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（中央社記者葉素萍台北4日電）民進黨今天表示，前美軍印太司令阿基里諾2日率領美國國家亞洲研究局等國防安全資深專家拜會民進黨中央黨部；訪團詢及台灣國防預算，民進黨秘書長林右昌指出，中國併吞台灣的意圖從未改變，民進黨執政持續強化自我防衛能力。

民進黨今天發布新聞稿指出，前美軍印太司令阿基里諾（John Aquilino）2日率領美國「國家亞洲研究局」（National Bureau of Asian Research, NBR）國防安全資深專家一行拜會民進黨中央黨部，雙方就台灣國內政情、台美安全與經貿合作以及全社會防衛韌性建構等議題深入交換意見。

林右昌表示，很高興能在5個月內二度與阿基里諾見面，感謝阿基里諾在強化台美區域安全合作上持續發揮關鍵影響力。

針對台美關係近況，林右昌表示，無論在國防安全或經濟貿易，美國都是台灣最重要的夥伴，台灣具備獨特的科技產業優勢、快速彈性的生產鏈以及海空運戰略位置，是美國能夠互惠互利、相輔相成的合作夥伴。

訪團詢及台灣國防預算，林右昌指出，中國併吞台灣的意圖從未改變，從過去國民黨執政時期的銀彈攻勢與「以商逼政」手段，到今日的認知作戰與內部滲透，手段不同，但本質如一。

他說，民進黨自2016年執政以來，持續提高國防預算，並進行國防改革，恢復一年期義務役，與美方加強合作，都是在強化自我防衛能力，展現捍衛台灣民主的決心。

對於美國關稅政策與台美經貿合作議題，林右昌指出，台灣始終是美國堅實的夥伴，並願積極協助推進符合雙方戰略利益的合作目標。林右昌也感謝美國政府、國會及政策圈對台灣長期且穩固的跨黨派支持。

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林右昌表示，在地緣政治充滿高度不確定性的時刻，雙方密切溝通、台美關係穩健發展，至關重要，而台灣政府也會持續在深化台美關係、自我防衛能力提升及鞏固民主價值上展現積極作為。

阿基里諾致詞時表示，「國家亞洲研究局」是美國跨黨派智庫，高度關注台海議題，致力於提供區域安全議題的研究和分析。阿基里諾說，這次訪台成果豐碩，智庫返國後會將「台灣故事」在美國大力宣揚。（編輯：蘇龍麒）1140504