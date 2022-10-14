蔡總統接見十大傑出青年 盼支持代言18歲公民權複決

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（中央社記者賴于榛台北14日電）總統蔡英文今天接見第60屆十大傑出青年；她除讚揚獲獎人在各領域的努力與貢獻讓台灣變得不一樣，也呼籲大家幫忙代言、支持18歲公民權修憲複決，讓更多年輕人一起關心社會、改變社會。

蔡總統今天上午在總統府接見「第60屆十大傑出青年當選人暨國際青年商會中華民國總會陪同人員」；今年度十大傑出青年獲獎人包含本名吳庚霖的炎亞綸、羽球選手王齊麟及李洋、大山北月創辦人莊凱詠、宋景歡、宋明哲、高世達、陳偉誠、徐世榮、高國興、余坤興。

蔡總統說，10位當選人在各領域表現都不簡單，這些努力跟貢獻讓台灣變得不一樣，像高國興是台灣固態電子領域中的傑出的青年學者，積極從事半導體研究，培育許多國際人才；高世達長期投入廚藝，技藝傳承學界、業界14年，多次代表台灣參與國內外廚藝競賽，拿下22金3銀4銅。

另外，蔡總統說，徐世榮成立Skytech Gaming，產品銷售遍布全美國，國際企業Google也尋求合作；而余坤興率先使用機器學習的方法，判讀癌症病例檢體，成功診斷多種癌症，研究結果開創病理AI研究領域。

蔡總統表示，莊凱詠是位擁抱生命的小巨人，不僅接受生命的獨特性，更透過創新、策展，活化老舊空間與在地連結，創造出大山北月、農家、消費者三贏的局面；她還笑著說，「我的浪漫台三線要拜託你了」。

談到東奧羽球男雙金牌「麟洋配」，蔡總統說，王齊麟和李洋去年在日本東京奧運獲得台灣史上第一面球類的金牌，精彩的表現感動全台灣；她笑著表示，兩人球拍至今仍掛在總統府辦公室的牆上。

也獲選傑出十大青年的藝人炎亞綸，今天臨時未能出席接見。蔡總統表示，炎亞綸在歌唱和戲劇的成就大家都有目共睹，在台灣、新加坡、馬來西亞和韓國等地也獲得許多獎項，吸引不少粉絲，這幾年一直致力於公益活動，回饋社會，令人敬佩。

蔡總統表示，身為消防員的宋明哲憑一己之力，為台灣研發消防救援裝備，獲得肯定，走出國際，也讓台灣的消防名揚世界；陳偉誠推動森林保育跟永續利用的管理理念，在台灣林產業中成功串連起上下游30家企業，並打造近百款炭製生活商品。

她說，來自台中縣金峰鄉排灣族的宋景歡，不畏疫情嚴峻，利用工作之餘錄製族語宣傳影片支援防疫工作，為族人的防疫和健康盡一份心力。

蔡總統表示，這幾年來台灣遇到許多挑戰，因為有獲獎人們在各領域追求卓越，無私的奉獻，讓大家看到更有韌性、團結克服挑戰，讓世界看見的台灣。

此外，18歲公民權修憲複決今年底將與九合一大選合併投票，蔡總統也請在場獲獎人幫忙代言、支持這項修憲複決案，鼓勵更多年輕人參與公共事務，一起關心社會、改變社會。（編輯：潘羿菁）1111014