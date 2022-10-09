炎亞綸以本名吳庚霖獲選十大傑出青年：2016年爭取婚姻平權給我最大醒覺

（中央社網站9日電）藝人炎亞綸當選第60屆中華民國十大傑出青年，他今天凌晨在臉書發表感言，不僅分享人生轉捩點，也提到2016年參加婚姻平權遊行給他很大的覺醒。

炎亞綸貼文感謝祝福他及替他開心的人，並透露自己在演藝圈17年，在還沒找到自我價值之前，茫然心虛是最常有的感受，有段日子感受到的全是和別人比較而來的「自我否認」。

炎亞綸說，某年生日對他來說是個轉捩點，為了不想再一成不變的慶生，他特地邀請粉絲一起淨灘，「整天活動下來整理了幾十公斤的海洋廢棄物，身體疲勞的回到家，感受著這個不一樣的生日，心裡的不滿足好像一點一滴的被溫熱的感覺填補，雖然不多卻很純粹」。因此，炎亞綸漸漸找到在享有流量焦點之餘，真正對社會有實質回饋的踏實感受，同時意識到這就是自己心中想成為的樣子。

為了爭取婚姻平權，炎亞綸在2016年參與了人生第一次遊行，過程中遇見一位粉絲流著淚眼和他說「謝謝你願意站出來支持」，那個畫面至今仍讓他印象深刻。他說：「決定自己是怎樣的一個人，是在生活中點點滴滴累積而成的，感受周遭各種情感，無論好壞，無論悲喜，彼此若能傳遞著包容交換著理解，世界也許會更好」，這是此段記憶給他最大的醒覺。

炎亞綸說，無論在哪個領域，做人才是真正的功課、真正的考驗，慶幸自己在經歷了一切後，沒有選擇仇視世界，反而更用力愛這個世界。

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在7日的十大傑出青年選拔記者會上，炎亞綸身披本名「吳庚霖」的彩帶接受表揚。他貼文也特別解釋，因為爸爸姓吳、媽媽姓林，所以他叫吳庚霖。炎亞綸曾說：「吳庚霖是自己從小被叫大的名字，所有生長到現在所經歷的感受，都是在這個名字生活之下而發生，比起藝名炎亞綸，本名觸碰到我內心層面的面積更大且更深。」

除了炎亞綸，十大傑出青年獲獎人還有羽球選手王齊麟及李洋、大山北月創辦人莊凱詠、宋景歡、宋明哲、高世達、陳偉誠、徐世榮、高國興、余坤興。（編輯：唐元元）1111009