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台大校長遴選結果 陳文章勝出
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與麟洋配同當選十大傑出青年 炎亞綸：台灣思想自由讓我突破框架

2022/10/7 17:45（10/7 18:14 更新）
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第60屆十大傑出青年選拔記者會7日登場，今年度當選人包含藝人炎亞綸（圖）及東奧金牌羽球雙人組合王齊麟與李洋。（中央社檔案照片）
第60屆十大傑出青年選拔記者會7日登場，今年度當選人包含藝人炎亞綸（圖）及東奧金牌羽球雙人組合王齊麟與李洋。（中央社檔案照片）
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（中央社記者洪學廣高雄7日電）第60屆十大傑出青年選拔記者會今天登場，今年度當選人包含藝人炎亞綸及東奧金牌羽球雙人組合王齊麟與李洋。炎亞綸表示，身在台灣有自由思想，才能突破框架從事藝術工作。

邁入一甲子的第60屆中華民國「十大傑出青年選拔」公佈記者會今天下午在高雄萬豪酒店登場，今年特別邀請副總統賴清德擔任評審委員會主任委員，年度當選人包含獲得金鐘獎肯定的「文化藝術類」當選人，知名藝人炎亞綸，以及勇奪東京奧運金牌羽球雙人組合「體育技藝類」王齊麟與李洋。

王齊麟代表致詞時表示，感謝家人支持自己打羽球，從小到大的目標都是成為羽球國手，當知道有奧運後就改為想拿到金牌，沒想到去年第一次參加奧運就能榮幸替國家打到奧運殿堂最佳成績，希望之後比賽也能繼續發光發熱。

炎亞綸則表示，在台灣這塊土地上讓自己能有自由奔放的思想，可以突破很多框架從事藝術工作，不管是音樂、影視、主持也好，都是因為有無限的言論自由、想像自由，才能豐富文化藝術，感謝承先啟後的大家為台灣付出。

東京奧運羽球男雙金牌李洋（左）、王齊麟（右）當選今年度十大傑出青年。（中央社檔案照片）
東京奧運羽球男雙金牌李洋（左）、王齊麟（右）當選今年度十大傑出青年。（中央社檔案照片）

今年度十大傑出青年除了炎亞綸、王齊麟與李洋，其他8名當選人還包括以電子公司Skytech Gaming回台投資，在高雄岡山建立千坪工廠的「企業創業及經濟發展類」當選人徐世榮；台灣固態電子領域傑出青年學者，「科學及技術研究發展類」當選人高國興；以果雕精緻手藝成為國際大賽常勝軍，更向下傳承的「基層勞教類」當選人高世達。

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另外，還有開創病理AI研究領域，準確預測癌症患者治療效果與預後，為哈佛醫學院生醫資訊研究所史上第一位來自台灣的教授「醫學研究類」當選人余坤興；「社會服務類」當選人莊凱詠則是突破身體先天限制，長期關注廢棄空間活化、地方創生、偏鄉教育等議題，透過藝術和設計創新力量和在地農民共創價值。

「公共行政類」當選人宋明哲為彰化縣消防局第三大隊埔鹽分隊隊員，獨立研發水面作業型遺體袋、山域作業型遺體袋、消防車輛出勤安全警示系統等多項救難裝備；「農漁環保類」當選人陳偉誠，實踐永續環保理念，以REWOOD品牌建立台灣永續林業典範；「兒童、性別及人權關懷類」當選人宋景歡長期投入醫療救護工作，參與多項台灣邦交國臨床醫療照護個案，並分享豐富護理知識與臨床經驗。（編輯：郭諭儒）1111007

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