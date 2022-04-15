研發全球首創水域遺體袋 消防員宋明哲獲總統創新獎

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（中央社記者溫貴香台北15日電）總統府今天公布第5屆「總統創新獎」得獎名單，其中彰化縣消防員宋明哲發明全球首創水域專用遺體袋，改善數十年水域作業模式，成為這次總統創新獎青年組得獎人。

團體組獎得主為「財團法人均一平台教育基金會」及「經濟部水利署」；個人組獎為成功大學機械工程學系蔡明祺講座教授」及旺宏電子董事長吳敏求；青年組得獎人彰化縣消防局隊員宋明哲。

根據總統府資料，宋明哲獨自發明完成全球首創水域專用遺體袋，是基層獨立研發裝備、並撥發全台救難單位的首例。

總統府上午發布新聞稿表示，「總統創新獎」每2年舉辦一次，是以國家元首名義頒贈與鼓勵「創新」的最高榮譽，獎項的宗旨表揚在產品、技術、管理、服務或文化等各領域中，其創新成就對國家經濟、社會及人民具有深遠影響的貢獻。

總統府表示，第5屆報名件數共有277件，參選者包含產、官、學、研等界之組織及個人，經「總統創新獎委員會」擇定得獎名單，由經濟部呈報總統並公布得獎名單。頒獎典禮也將循往例，另擇期由總統親自頒獎表揚。

得獎者分別屬於教育轉型、水利治理、人才培育、科技管理與救災裝備等領域創新。每名獲獎者均可獲得新台幣200萬元獎金及獎座，以資鼓勵。

「總統創新獎」由經濟部、中央研究院、科技部、教育部、文化部及國家發展委員會等各部會共同推動，期望獎項達成多元、整合、跨領域等綜合面向，並擴散於社會，讓創新思維更加普及與多元化。（編輯：翟思嘉）1110415