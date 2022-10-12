打造韌性國家 民眾黨團籲總統邀在野黨凝聚共識

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（中央社記者范正祥台北12日電）總統蔡英文10日發表國慶談話宣示打造「韌性國家」引發迴響，台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今天呼籲，盼蔡總統邀請各在野黨及各界人士一起凝聚共識，找出利於國家的發展策略與國是建言。

民眾黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿共同召開記者會，針對蔡總統在國慶大會以「給世界一個更好的台灣－堅韌之島．韌性國家」為題發表演說，闡述強化「經濟產業」、「社會安全網」、「民主自由體制」及「國防戰力」等「四大韌性」，打造更為強韌的「韌性國家」，呼籲必須落實做到，不能只成為美麗口號。

談及打造堅韌之島、韌性國家，邱臣遠表示，蔡總統已無連任的壓力，期待蔡總統在接下來的任期，以誠意及國家永續發展為前提，邀請各在野黨及各界人士一起凝聚共識，找出利於國家的發展策略與國是建言，「這是蔡總統的歷史任務」。

邱臣遠也呼籲，提升民主韌性不能只靠口號，台灣社會民主多元，充滿不同意見，停止黨同伐異撕裂社會，否則無助民主自由體制韌性。

記者會上，張其祿說，經濟產業、社會安全網、民主自由體制及國防戰力等四大韌性，與民眾黨的主張不謀而合。他指出，民眾黨立法院黨團於8月10日時就曾召開「韌性國家－最壞打算，最好準備」記者會，當時記者會的主題就是「韌性國家」，所以樂見執政黨呼應「韌性國家」主張，也希望後續能夠做好。（編輯：黃國倫）1111012