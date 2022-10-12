國慶收視率總統演說居冠 橘高校吸睛逾百萬[影]

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根據調查，有線電視新聞台轉播國慶典禮的收視率，以總統蔡英文發表國慶演說時居冠，日本京都橘高校演出則緊追在後。中央社記者趙世勳攝 111年10月10日

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（中央社記者趙靜瑜台北12日電）今年國慶典禮盛大落幕，根據收視率調查，有線電視新聞台轉播國慶典禮的收視率，以總統蔡英文發表國慶演說時居冠，日本京都橘高校吹奏部緊追在後。

中華文化總會媒體部主任陳文信接受中央社記者電訪時表示，「橘色旋風」在網路直播的人氣封王，吸引破百萬觀眾欣賞他們的精湛演出，橘高校演出的影片在蔡總統及文總的社群平台上架後，更成為發燒影片，觀看人次持續以超高速累積，訪台期間橘高校相關報導亦在多家新聞網霸榜。

陳文信表示，根據有線電視新聞從業人士指出，國慶當天，各家新聞台大多全程轉播國慶典禮，依照昨天出爐的收視率調查，有線電視各家新聞台播報期間，全民聚焦蔡總統的國慶演說，上午10時30分到10時55分的收視平均，是當天各家有線電視新聞台轉播期間的最高。

表演節目部分，北一女樂儀隊、街舞團體與曉明女中跨界合作，以及雷虎小組衝場、三軍樂儀隊等，都有相當多觀眾關注。至於未演先轟動的日本京都橘高校吹奏部，整場演出毫無冷場，獲得台灣民眾好評，在上午11時前後橘高校登場期間，收視率緊追在總統演說之後，推算該時段同時有超過百萬台灣觀眾收看。

從各家有線新聞台收視率輪廓分析，橘高校的表演，每分鐘收視數字都呈現上升趨勢，顯示觀眾對於橘高校的演出，不只期待，更深深被吸引，也能看出橘高校演出，把觀眾從其他頻道吸引到新聞台收看。

網路平台觀看部分，根據當日線上收看的即時統計，最高觀看人次為橘高校，第二是緊接在橘高校後的台日友好國會議員遊行，第三則是街舞團體與曉明女中管樂隊的合作演出，總統演說及阿帕契展演、雷虎小組衝場也都是高人氣的時候。

由於國慶當天上午8時55分即開始轉播，瀏覽人數隨觀眾起床時間影響，越晚越多人，第一波顯著提升是三軍樂儀隊出場，第二波則是總統講話及總統出場時的國慶禮讚，到橘高校登場時，達到瀏覽人數的最高點，且連續10餘分鐘居高不下，連帶讓前後的展演節目受到許多觀眾關注。（編輯：張雅淨）1111012