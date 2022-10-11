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美眾議院軍事、情報委員會2訪團抵台 將共同晉見蔡總統
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美眾議院軍事、情報委員會2訪團抵台 將共同晉見蔡總統

2022/10/11 16:44（10/11 16:56 更新）
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外交部北美司司長徐佑典（左1）11日代表外交部在桃園國際機場迎接美眾議院訪團，聯邦眾議員摩爾頓（Seth Moulton, D-MA；另譯莫頓）（左2）、瓦爾茲（Michael Waltz, R-FL；另譯沃茲）（右2）及凱希力（Kai Kahele, D-HI）（右1）。（外交部提供） 中央社記者賴于榛傳真 111年10月11日
外交部北美司司長徐佑典（左1）11日代表外交部在桃園國際機場迎接美眾議院訪團，聯邦眾議員摩爾頓（Seth Moulton, D-MA；另譯莫頓）（左2）、瓦爾茲（Michael Waltz, R-FL；另譯沃茲）（右2）及凱希力（Kai Kahele, D-HI）（右1）。（外交部提供） 中央社記者賴于榛傳真 111年10月11日
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（中央社記者賴于榛台北11日電）外交部今天發布新聞稿指出，美國聯邦眾議院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」共和黨首席議員溫斯卓普，以及聯邦眾議員摩爾頓11日至13日分別率團來台訪問，預計將共同晉見總統蔡英文。

外交部指出，溫斯卓普（Brad Wenstrup, R-OH）及摩爾頓（Seth Moulton, D-MA；另譯莫頓）分別率團來訪，其餘訪團成員，包括聯邦眾議院軍事委員會戰備小組共和黨首席議員瓦爾茲（Michael Waltz, R-FL；另譯沃茲）及凱希力（Kai Kahele, D-HI），兩團共由4位聯邦眾議員組成。

外交部表示，誠摯歡迎美國聯邦眾議員到訪，2個訪問團成員橫跨美國民主、共和兩黨的聯邦眾議員，並分別來自「軍事」、「情報」等關鍵委員會。

訪團行程部分，外交部說，在台期間。眾議員訪問團將共同晉見蔡總統、拜會國家安全會議秘書長顧立雄，並接受外交部長吳釗燮款宴，並就台美關係、區域安全與經貿等議題深入交換意見。

外交部說，來訪的4位聯邦眾議員均為台灣在美國會的重要友人，舉凡在籲請拜登政府將台灣納入首波疫苗捐贈名單、支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）、台美洽簽自由貿易協定、以及台灣加入「印太經濟架構」（IPEF）等重要議題上，均堅定為台灣發聲。

外交部指出，溫斯卓普曾共同提出「提升台美戰力互通性法案」（To express the sense of Congress on interoperability with Taiwan），摩爾頓則曾共同提出「台灣民主防衛租借法案」（Taiwan Democracy Defense Lend-Lease Act），充分顯示2位眾議員對台灣安全的關心與支持。

外交部說，在中國持續升高區域緊張情勢之際，美國國會密集籌組訪團來台，再次充分展現美國國會對台灣不分黨派的強力支持。

外交部表示，相信此行將能讓4位議員進一步瞭解台灣現況，以利未來在美國國會持續支持深化台美在各領域的友好合作關係。（編輯：林興盟）1111011

外交部北美司司長徐佑典（右）在桃園國際機場迎接聯邦眾議員溫斯卓普（左）。（圖取自外交部網頁mofa.gov.tw）
外交部北美司司長徐佑典（右）在桃園國際機場迎接聯邦眾議員溫斯卓普（左）。（圖取自外交部網頁mofa.gov.tw）
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