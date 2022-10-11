美國聯邦眾議員溫斯卓普率團抵台 將晉見蔡總統

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美國聯邦眾議院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」共和黨首席議員溫斯卓普（Brad Wenstrup, R-OH ）（左）率領的訪問團，11日下午抵達桃園國際機場，外交部北美司司長徐佑典（右）到場接機。外交部指出，訪問團將晉見總統蔡英文。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年10月11日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場11日電）美國聯邦眾議院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」共和黨首席議員溫斯卓普今天率團抵台，他未在桃園機場發表談話。外交部指出，訪問團將晉見總統蔡英文。

美國聯邦眾議院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」共和黨首席議員溫斯卓普（Brad Wenstrup, R-OH ）率領的訪問團，搭乘中華航空公司CI792班機自河內抵台，班機在下午2時56分抵達桃園國際機場。

外交部北美司司長徐佑典到場接機。為方便媒體拍照，溫斯卓普還臨時換上同行人員的西裝外套，但未在桃園機場未發表談話，隨後由外交部人員引領離開桃機。

外交部下午發布新聞稿表示，溫斯卓普及聯邦眾議員摩爾頓（Seth Moulton, D-MA，另譯：莫頓）在11日至13日分別率團抵台訪問。

外交部指出，其餘訪團成員，包括聯邦眾議院軍事委員會戰備小組共和黨首席議員瓦爾茲（Michael Waltz, R-FL 另譯：沃茲）及凱希力（Kai Kahele, D-HI ），2團共由4名聯邦眾議員組成。

外交部表示，2個訪問團成員橫跨美國民主、共和黨的聯邦眾議員，並分別來自「軍事」與「情報」等關鍵委員會。在台期間眾議員訪問團將共同晉見總統蔡英文、拜會國家安全會議秘書長顧立雄，並接受外交部長吳釗燮款宴，以就台美關係、區域安全與經貿等議題深入交換意見。（編輯：戴光育）1111011

美國聯邦眾議院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」共和黨首席議員溫斯卓普（Brad Wenstrup, R-OH ）（前左）11日率團抵台，外交部北美司司長徐佑典（前右）到桃園國際機場接機，並表達歡迎之意。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年10月11日

美國聯邦眾議院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」共和黨首席議員溫斯卓普（Brad Wenstrup, R-OH ）（前中）率領的訪問團，11日下午抵達桃園國際機場，但未發表談話，由外交部人員引領離開桃機。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年10月11日