美國眾議院科委會主席強生9日訪台 將晉見蔡總統

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（中央社記者游凱翔台北8日電）外交部今天表示，美國聯邦眾議院科學、太空暨科技委員會主席強生，將於明天至12日訪台，期間將出席國慶大典，並晉見總統蔡英文、拜會數位發展部長唐鳳，外交部對於江笙的來訪表達誠摯歡迎。

外交部下午發布新聞稿表示，美國聯邦眾議院「科學、太空暨科技」委員會主席強生（Eddie Bernice Johnson，另譯：江笙）將於明天至12日來台訪問，期間將出席台灣國慶大典，並晉見蔡總統、拜會唐鳳、參訪國家太空中心等，就如何持續增進台美關係及科學、太空、科技等領域議題合作交換意見；外交部對於強生來訪表達誠摯歡迎。

外交部指出，強生曾多次訪台，是台灣在美國會堅定友人，也是眾議院「國會台灣連線」成員。

外交部說明，強生擔任國會議員近30年，舉凡美國國會的重要友台舉措，從支持台灣參與世界衛生組織（WHO）、國際刑警組織（INTERPOL）、國際民航組織（ICAO）等國際組織等法案，及去年提出台灣境外預先通關法案，以及今年眾院支持台灣參與印太經濟架構（IPEF）的聯名函等，處處均有強生鼎力支持台灣的身影。

外交部統計，包括強生在內，今年迄今已有8個美國會議員團、共計29名聯邦參眾議員來訪，彰顯美國會對台灣長期以來堅定支持與承諾。相信強生這次再度訪台，將更進一步了解台灣現況，並協助持續推動深化台美在各領域的合作夥伴關係。（編輯：郭無患）1111008