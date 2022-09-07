美國聯邦眾議員墨菲率跨黨派訪團 晚間抵台

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美國民主黨籍聯邦眾議員墨菲（Stephanie Murphy）（右4）7日晚間率跨黨派議員搭機來台，外交部政務次長田中光（右5）前往接機，訪團成員在機場揮手致意並留影，但未發表任何談話。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年9月7日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場7日電）美國民主黨籍聯邦眾議員墨菲今晚率跨黨派眾議員搭機來台，外交部及美國在台協會派員前往接機，訪團成員僅揮手致意未發表任何談話，對於來台目的及拜會對象也不願多談。

美國民主黨籍聯邦眾議員墨菲（Stephanie Murphy）晚間率領7名跨黨派眾議員，搭乘長榮航空公司BR159班機從韓國仁川來台，班機在晚間9時12分降落桃園國際機場，外交部政務次長田中光及美國在台協會（AIT）人員接機，訪團一行人隨即前往環宇商務中心進行採檢及通關作業。

根據鏡新聞報導，墨菲同時也是軍事委員會「情報暨特種作戰小組」副主席，這次率領跨黨派眾議員訪台。（編輯：李錫璋）1110907