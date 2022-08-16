外交部：美議員訪台是慣例 今年已19位

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（中央社記者黃雅詩台北16日電）紐約時報報導月底可能還有美國議員團訪台，外交部表示，美國國會議員訪台慣例行之有年，今年迄今累計已有19名美國議員訪台，外交部竭誠歡迎美國議員及各界友人繼續訪台，若有具體行程會再適時公布。

對於中國以美國議員訪台為藉口再度對台發動軍演，外交部表達嚴正譴責，外交部強調，接待來訪外國國會議員是民主國家間正常交流的常態性活動，中國以此為由發動危險的軍事挑釁，「實屬荒誕野蠻」。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安回應媒體提問時表示，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）15日指出，美國國會議員數十年來持續造訪台灣，國會議員訪台完全符合美國政策，是中國單方破壞現狀，中國軍演是挑釁且沒必要的作為，中方完全反應過度，而外交部對美國國務院的評論表示認同與肯定。

歐江安表示，台美關係友好密切，美國國會議員訪問台灣的慣例行之有年，今年到目前已累計19名國會議員（8位參議員、11位眾議員）來台訪問，去年也有14位國會議員（3位參議員、11位眾議員）抵台訪問。

歐江安表示，外交部竭誠歡迎美國國會議員及各界友人未來繼續訪問並支持台灣，對於中國以美國議員訪台為藉口，再度宣布在台灣周邊海空域進行軍演，外交部嚴正重申，中國此舉毫無正當性且不負責任，只會進一步破壞區域穩定、干擾印太地區的重要航線與商業活動。

歐江安表示，外交部嚴厲譴責中方軍事挑釁及不斷製造危機，嚴正告誡中方立刻停止升高區域緊張情勢，同時籲請國際社會共同譴責中國非理性的軍事躁進行徑，不但破壞台海現狀，更對區域安全構成嚴峻挑戰。

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外交部強調，中國單方面製造危機，再次印證北京當局就是破壞台海現狀與國際秩序的一方。兩岸互不隸屬是長年客觀事實，中華人民共和國從未統治台灣，這是國際公認的真相。台灣人民願與全世界交朋友，一向歡迎國際朋友造訪，其他國家無權置喙。

外交部強調，身為國際社會負責任成員，台灣不會升高衝突，不會挑起爭端，但會堅定、沉著應對中國軍事脅迫，捍衛主權與國家安全，固守民主自由防線。期盼世界各國持續聲援民主台灣及關切台海和平遭中方破壞，遏止威權主義的擴張與侵略，共同維護以規則為基礎的國際秩序，及自由開放的印太區域。（編輯：翟思嘉）1110816