美眾議員不畏中國軍演挺台 總統：深化民主夥伴合作

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（中央社記者溫貴香台北8日電）總統蔡英文今天接見美國聯邦眾議院軍事委員會訪問團表示，美國眾議員在中國持續軍演後特別組團來訪，展現美國國會對台灣堅若磐石的支持；台灣不會屈服於脅迫之下，也不會退縮，會更積極與民主夥伴深化合作，維護區域和平及穩定。

總統上午在國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮等人陪同下，在總統府接見美國聯邦眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組副主席莫菲（Stephanie Murphy）訪問團，總統致詞首先表示，非常歡迎各位來訪，今天是規模最大的眾議員訪問團。

總統說，在座的議員橫跨美國民主共和兩黨，而且分別來軍事、外交、國土安全以及歲計等不同的委員會，但是，有一個共同的地方都是台灣真摯的好朋友。

她提到，長期以來各位議員非常關注台美關係以及台灣面對的挑戰，不論是台灣的安全議題或是台灣的國際參與，包括台灣參與世界衛生組織、國際民航組織、印太經濟架構等議題上，各位議員都透過提案、連署等各種方式來支持台灣。

總統表示，尤其是去年5月台灣疫情嚴峻的時候，為了讓台灣納入美國首波疫苗釋出的名單，在座的眾議員巴爾以最快的速度領銜62位跨黨派的議員，聯名致函國務卿布林肯為台灣發聲。

總統提到，在這當中，現場的議員凱希力、威爾森以及凱茉可都一起加入連署，希望將台灣納入名單，她要代表台灣人民再次向各位致敬。

總統表示，這份來自美國國會的支持，讓台灣取得更多的疫苗對抗疫情，台美之間也透過相互捐贈口罩與疫苗，促成了善的循環，深化彼此之間的關係以及情誼。

總統謝謝各位美國眾議員在中國持續軍演後，這一次特別組團來訪，展現美國國會對台灣堅若磐石的支持。

總統並藉這個機會告訴各位好朋友，台灣不會屈服於脅迫之下，更會捍衛台灣的民主方式與制度，台灣也不會退縮，而會更積極與民主夥伴深化合作，共同維護區域的和平以及穩定。

她並說，台灣會持續努力與美國建立更緊密的經貿關係，現在台美21世紀貿易倡議已經宣布將展開協商談判，期待也有信心透過這樣的倡議與美國洽簽更高標準的經貿協定，促成雙方的經貿發展。

同時，總統也希望未來能與美國簽署避免雙重課稅協定，為彼此打造更良好的投資環境，期盼在座的議員能夠一起來支持。

總統表示，這幾年來面對疫情等種種挑戰，台灣與美國相互扶持的腳步也從來沒有停下來，她要再次感謝各位來訪，讓台美合作的腳步繼續更跨大步前進，也期待在攜手努力之下，台美關係有更豐碩的進展。（編輯：蘇龍麒）1110908