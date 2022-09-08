莫菲：對台支持堅若磐石 推美台高標準自由貿易協定

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（中央社記者溫貴香台北8日電）美國聯邦眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組副主席莫菲今天晉見總統蔡英文表示，美國國會跨黨派代表訪台，象徵對台灣堅若磐石的支持；更提到推動高標準美台之間的自由貿易協定，而她自己非常希望在佛羅里達的奧蘭多看到鼎泰豐開分店。

總統上午在國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮等人陪同下，在總統府接見美國聯邦眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組副主席莫菲（Stephanie Murphy）訪問團成員。

莫菲致詞感謝蔡總統與台灣人民熱情接待美國國會跨黨派代表團，這次代表團與之前訪台的國會代表團一樣，象徵著美國國會對台灣這座自治島嶼堅若磐石的承諾，來自國會的訊息又特別強而有力，國會是與美國政府同等重要的分支，國會有權力擬定法案以及政策，政策與法案常常不隨政權交疊而消失，而是持續傳承。

她說，印證這一點最好的例子就是台灣關係法，台灣關係法是美國國會40幾年前通過的，在台灣關係法之下，美台雙邊關係持續蓬勃發展。且在貿易、安全以及文化等相關方面。

提及深化美台關係，莫菲表示，在很多領域她看到非常多合作的機會，國會應該呼籲讓台灣更充裕參與國際組織，因為台灣已經證明自己是國際社會負責任的成員，尤其是在公衛議題，台灣應該在適合的時機參與這些國際論壇。

她說，國會現在能做的事情就是深化美國與台灣之間經濟上的合作，尤其是推動高標準美台之間的自由貿易協定，當然文化方面的交流也是非常重要，像是學術界、公民社會以及政府之間的交流，她自己非常希望在佛羅里達的奧蘭多看到鼎泰豐開分店。

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莫菲表示，總結來說，她對美國與台灣的發展前景感到很樂觀而且也樂見在國會，看到國會成員對美國與台灣之間深刻堅定關係的支持。

眾議員法蘭克林致詞表示，訪問台灣就是印證了美國對台灣的承諾，非常驕傲看到美台關係過去幾年不斷成長，美台關係的發展不只是在國家安全方面，也包括科技、現代化技術等等，台灣製造的半導體對於國際的供應鏈是非常關鍵的，再次感謝蔡總統的款待與對話機會，這也是他第一次到台灣，期待夥伴關係不斷成長以及強化。（編輯：蘇龍麒）1110908