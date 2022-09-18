美台議員倡台灣政策法案納NDAA 爭取完成立法

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（中央社記者江今葉華盛頓17日專電）美國參議院外委會日前通過台灣政策法案，但由於美國將舉行期中選舉，可能來不及完成立法，美國眾議員薛曼與民進黨立委王定宇認為，將法案內容包裹在國防授權法案（NDAA 2023）中一併通過是可行方案。

美國聯邦參議院外交委員會14日以17票贊成、5票反對的高票，通過集結兩黨議員意見的修正版「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act）。

法案將送交參院全院審理，但須在這屆國會明年1月期滿前在參、眾兩院通過，才能遞交美國總統簽署後生效。

民主黨籍聯邦眾議員薛曼（Brad Sherman）今天出席台灣人公共事務會（FAPA）成立40週年年會接受媒體訪問，他被問到「台灣政策法案」時表示，雖然眾議院並未跟進提出法案，但他和眾議院「台灣連線」（Taiwan Caucus）共同主席夏波（Steve Chabot）推動的法案涵蓋大部分內容，甚至認為比參院版本更為強大，「雖然沒有這個名稱，但有內容」。

至於法案是否能在會期結束前完成立法，薛曼坦言有難度，因為即將面臨期中選舉。但若想讓法案內容通過，可以包裹在國防授權法案中。從現在到耶誕節前，他們也會盡其所能，若今年無法通過，明年也會持續努力。

國防授權法案是美國國會每年必定會通過的法案，法案規範美國國防部年度預算、政策以及與各國的國防外交關係。

正在美國訪問的王定宇也有同樣看法。他表示，擔憂來不及完成立法，希望能將重要章節綁定國防授權法案以完成立法，在和美國行政部門、國會兩院議員溝通後，有希望往這個方向發展。

至於最有可能綁定的部分，他認為重中之重應該是軍援與將台灣納入「主要非北大西洋公約盟友」（major non-NATO ally，MNNA）地位，給予實質安全提升，這也是美國各界最有共識的部分。（編輯：林憬屏）1110918