蕭青陽前進葛萊美獎 盼上台喊世界和平

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台灣設計師蕭青陽以專輯Zeta入圍第64屆葛萊美最佳專輯設計包裝獎，4月將赴美參加頒獎典禮，23日舉辦行前記者會；這也是蕭青陽第6度入圍葛萊美獎，他說，希望有機會上台，喊一聲世界和平。中央社記者王飛華攝 111年3月23日

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（中央社記者王寶兒、實習記者林承鴻台北23日電）台灣設計師蕭青陽以專輯Zeta入圍今年葛萊美最佳專輯設計包裝獎，4月將赴美參加頒獎典禮。本次為蕭青陽第6度入圍葛萊美獎，他說，希望有機會上台，喊一聲世界和平。

Zeta為香港樂團Soul Of Ears於2020年推出的首張全英文創作專輯，曲風揉合搖滾、電子音樂特色，以13首歌曲遙望人類與人工智慧（AI）的未來，並從中敘說人類文明的末日之戰。

蕭青陽今天在行前記者會表示，Zeta就像對當今世界的預言，製作專輯期間，先發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，製作後近期又遇到烏俄戰爭，音樂架構如隱含其中。他說：「這張專輯就是在講國際與國際之間，例如香港樂團遇到的難題、台灣每天煩惱的事情、或是疫情打到我們，或是真實戰爭，這些都在發生。」

在蕭青陽操刀設計下，由揉皺的照片或插圖取代平滑的紙張，一層又一層包裹著專輯，畫面可見COVID-19病毒、玫瑰或人們上街頭抗議的影像，這些揉皺的紙張即便攤平，仍無法回復原有的狀態，暗喻過去無法重來。

蕭青陽向中央社記者表示，像烏克蘭如今每天歷經「揉皺」的過程，「它會和以前一樣嗎？很令人憂心。」他也將電腦鍵盤Command+Z的「還原」快捷鍵，轉化為專輯封面上的圖像符號，期望世界擁有能「回到上一動」的選擇。

值得一提的是，Zeta去年也獲得金曲獎最佳裝幀設計獎，如今入圍葛萊美獎，文化部政務次長李靜慧表示，這如同金曲獎被肯定，「我們看到與世界一樣的角度」，包裝不只是包裝，不只講求美感或印刷，實際上更是行為藝術，蕭青陽將台灣唱片包裝推向更高紀錄。入圍6次也是實力中的實力。

專輯製作人賴雨辰表示，Zeta以全英文製作，最初目標就是要瞄準歐美市場，包含音樂母帶後製、混音等都在美國完成，此次進軍葛萊美獎的過程，將和蕭青陽一起拍攝為紀錄片。

賴雨辰補充，Zeta專輯來自樂團想像的劇本，故事設定在未來世界，人類面臨與AI之間的戰爭，誰控制了AI，誰就掌握了世界。樂團的創作能力很高，但因為故事結構很龐大，劇本還需要時間才能完成。

賴雨辰也預告未來會發行NFT（非同質化代幣），緊追產業潮流，也有計畫將專輯概念延伸為影集或舞台劇，目前都在洽談中。

第64屆葛萊美獎頒獎典禮將在美國時間4月3日舉行。（編輯：張雅淨）1110323