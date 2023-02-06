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蕭青陽、蕭君恬獲葛萊美獎 文化部長史哲祝賀

2023/2/6 12:02
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（中央社記者趙靜瑜台北6日電）美國音樂界最高榮譽葛萊美獎（Grammy Awards）揭曉，台灣設計師蕭青陽及蕭君恬攜手合作設計的專輯Beginningless Beginning勇奪「最佳唱片包裝獎」，文化部長史哲第一時間祝賀。

文化部長史哲今天表示，台灣的設計軟實力近年來屢創佳績，獲得國際大獎肯定。透過唱片包裝設計的巧思，讓更多人得以看見台灣美麗的音樂創作理念及豐富文化底蘊，這也是他推動「壯大台灣內容、建立文化自信」的理念。

史哲強調，文化部將持續健全文化產業生態系，積極推動藝文產業的國際推廣及內容輸出。

史哲除了第一時間獲知得獎訊息，也指派駐洛杉磯台灣書院主任簡德源於頒獎典禮現場代為致送賀電，並即時公開分享喜訊、親自賀喜，送上全體國人的欣喜與驕傲。

文化部今天發布新聞稿表示，蕭青陽這次為第7次入圍「最佳唱片包裝獎」，是該獎項史上入圍最多次的紀錄保持者。本次獲獎作品Beginningless Beginning是首度與女兒蕭君恬攜手合作。（編輯：陳政偉）1120206

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