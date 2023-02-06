蕭青陽每天清晨跑資源回收場 自稱愛音樂的瘋子

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台灣設計師蕭青陽（左）與女兒蕭君恬（右）為短片「淡蘭古道三部曲」製作的原聲專輯Beginningless Beginning獲得65屆葛萊美最佳唱片包裝。兩人在會場相擁慶祝。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年2月6日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯5日專電）在台灣設計界鼎鼎有名、現又葛萊美獎加身，56歲的蕭青陽仍保有孩童的心，分享每天清晨5時跑資源回收場，把遭人丟棄的唱片CD當成寶貝，自稱是愛音樂的瘋子。

經過18年的漫長期盼，蕭青陽終於在今天拿下葛萊美獎（Grammy Awards）最佳唱片包裝設計。他從2005年首次入圍以來，7次攻頂終於成功。

得獎作品是蕭青陽與女兒蕭君恬合作，為短片「淡蘭古道三部曲」製作的原聲專輯Beginningless Beginning製作唱片包裝。

還沒站上舞台，蕭青陽的頑童性格就表露無遺。當主持人唸出得獎者名字時，他跟女兒牽著手，邊走邊跳、手舞足蹈的走向台前，旁人馬上感染到這對父女檔的歡樂心情。

第7次入圍，蕭青陽理當熟門熟路，但他接受中央社訪問的時候透露，前一天晚上還是緊張到睡不著覺，害老婆也陪著熬夜。

他說：「這麼多年來，因為我自己一個人的熱愛，害家人也一起承受這樣的折磨，真是不好意思。」

蕭青陽口中的熱愛就是音樂。他分享18年前第一次入圍葛萊美的時候，正當台下入圍者都祈禱得獎，他許下了一個跟別人不一樣的心願：「神啊，不要讓我得獎，但我想要每年都來」。

蕭青陽說自己是一個「愛音樂的瘋子」，自從第一次到了葛萊美現場，跟這麼多跟他一樣熱愛音樂的人共聚一堂，他就像是上癮一樣，希望每一年都有機會再來。

蕭青陽對音樂有多瘋？他說從小就騎著腳踏車，每天出沒在賣錄音帶、卡帶的唱片行，光是看著整齊排列的唱片、錄音帶就覺得很滿足，復興美工畢業之後，投入唱片產業將近40年。

蕭青陽說：「這一輩子都在做自己熱愛的事，我感覺有一個唱片之神在我旁邊」。

就算已經身為台灣設計界的大師級人物、葛萊美7次入圍唱片包裝的紀錄保持人，蕭青陽到現在還是不改對唱片的熱愛，每天清晨5時就到資源回收場報到，從別人不要的垃圾當中找尋寶藏。

蕭青陽說，因為太喜歡音樂，「覺得每張唱片都有神」，看到人家不要的CD唱片他都會撿回來，花心思修復，自嘲「平常在家好像一個頭腦有問題的人，每天都在擦CD」。

因為相信每張唱片都有神，蕭青陽覺得自己可以得獎，或許跟自己一直以來都很珍惜唱片有關，「我這麼愛他們，他們應該也很愛我」。

老婆王舒華分享，蕭青陽對音樂的涉獵很廣泛，葛萊美會場內播放的歌曲，他幾乎每一首都知道。夫妻倆每到一個地方旅行，蕭青陽一定去唱片行。有一次王舒華好不容易邀他一起逛百貨公司，沒想到一晃眼蕭青陽人不見，原來又跑去買唱片。

認識45年的復興美工同學郭瑞燦今天也在會場。郭瑞燦高中畢業之後就到紐約發展，曾任國際廣告公司的創意總監。郭瑞燦說，蕭青陽的一大特質就是「不會被傳統的邏輯概念所束縛，可以說是天生的藝術家」。

除了對音樂的熱愛，蕭青陽對台灣文化的熱情也令一起合作的文案作者印象深刻。

為唱片封面與內頁文案操刀的佛里斯納（Warren Friesner）說，蕭青陽非常認真看待台灣的根，認真看待台灣的土地與文化，他的作品充滿了台灣文化的元素，作品不管是唱片封套或桃園機場，都是從在地的傳統文化出發。

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音樂製作人賴雨辰在這張專輯擔任錄音師，與蕭青陽有多年合作經驗，分享蕭青陽的創作特質是「很愛玩」。

賴雨辰說，蕭青陽觀察力很強，能從玩樂當中找到靈感。賴雨辰去年也在葛萊美現場，陪著蕭青陽品嚐6度入圍而沒得獎的失落感。他說，蕭青陽那次沒得獎之後，接著就躲到沙漠去，帶著家人去公路旅行，但也在這趟的玩樂之中，誕生了這一張專輯。（編輯：高照芬）1120206