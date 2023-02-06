台灣設計連2年獲葛萊美肯定 上屆得主：鼓舞人心

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（中央社記者葉冠吟台北6日電）台灣設計師連2年拿下美國葛萊美獎最佳唱片包裝獎，去年得主李政瀚和于薇強調，多元文化和包容力就是台灣設計的強項，今年得主蕭青陽是他們的設計啟蒙，特別鼓舞人心。

蕭青陽是葛萊美獎常客，從2005年以來，他已7度入圍葛萊美獎。今年蕭青陽與女兒蕭君恬合作打造Beginningless Beginning專輯，以台灣百年歷史的淡蘭古道為主題，包裝藉布袋戲偶外型出發，用一張紙裁切出一層又一層蘊含蛇腹老相機概念，彷彿記錄著百年古道中先祖走的路、聽的曲。

歷經18年等待，蕭青陽今年終於如願摘獎，成為第65屆葛萊美獎最佳唱片包裝獎得主。這也是繼去年設計師李政瀚、于薇，以董事長樂團與第二代馬蘭吟唱隊「八歌浪」專輯包裝獲獎後，台灣的第2座葛萊美獎。

李政瀚和于薇得知蕭青陽獲獎喜訊後，恭喜對方實至名歸，開心直呼：「台灣與台灣設計在國際能見度又增加了。」

李政瀚和于薇告訴中央社記者，雖然一直沒機會與蕭青陽熟識，但他們的專輯設計受到蕭青陽啟蒙，尤其是曾入圍葛萊美獎的「故事島」專輯，讓他們了解，原來唱片設計能有不同的樣貌，「因此每次都期待著老師得獎，這次如願以償，還是跟女兒一起得到，很鼓舞人心。」

他們指出，葛萊美獎最終贏家是採會員投票制，據說參與投票會員近2萬人，因此沒有所謂的評審，因為人人都是評審。兩人分享，去年有位美國音樂家Daniel Ho告訴他們：「他很喜歡我們『八歌浪』的作品，是因為他能在還沒聽到音樂就先體會到這張專輯的主題。」

李政瀚表示，唱片是聆聽音樂的媒介，但唱片設計的角色是引人注意的介質，必須傳達創作者音樂概念，並縮短觀看者思考時間。而台灣擁有的包容力和多元文化，在各國語言、文化有差異狀況下，具有很大優勢，因此孕育出的視覺設計傳達，能成為對外溝通橋梁，甚至能打破差異隔閡。

去年李政瀚接受中央社訪問時也提及自己是玩獨立樂團出身，「所謂的獨立樂團就是非主流音樂，若想要讓外界更多人聽到自己的作品，得付出更多努力」，因此想增加曝光度，就會花更多心思在專輯設計，「如果能拿下獎項，讓樂團名稱在大舞台上秀出來，取得相關經歷頭銜，才是行銷的最大化，所以大家都會盡力去拚」。（編輯：張雅淨）1120206