碧昂絲葛萊美奪4獎 累積32座榮登獲獎最多音樂人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）第65屆葛萊美頒獎典禮今天登場，美國流行樂天后碧昂絲奪下4項大獎，生涯累積32座葛萊美獎的她打破歷史紀錄，成為史上榮獲最多葛萊美獎座的音樂人，現場掌聲不斷。

法新社報導，碧昂絲（Beyonce）憑藉去年夏天發行的最新專輯「潮流復興」（Renaissance）拿下最佳舞曲/電音專輯獎（Best Dance/Electronic Music Album），一舉超越了已故古典音樂大師喬治蕭提（Georg Solti）的31座紀錄。

41歲的碧昂絲頂著一頭美人魚般的大波浪捲髮，以一襲亮銀色貼身禮服亮相，大秀火辣身材曲線。她說：「我儘量不要太情緒化。我只想好好享受這個夜晚。」

「潮流復興」是碧昂絲的第7張錄音室專輯，代表重生序曲，閃耀出昔日經典金曲片段，調融大量快節奏舞曲，解放一個被倦怠吞噬的世界。

這張動感十足的作品也讓碧昂絲在睽違10多年後，再度登上告示牌排行榜熱門專輯榜冠軍。

「潮流復興」以Disco風格為基底，滿載70至90年代復古情懷，向放克、靈魂樂、饒舌、浩室等先驅致敬，備受好評。碧昂絲用渾厚高亢的嗓音征服全球歌迷的耳朵。

碧昂絲在洛杉磯舉行的頒獎典禮中對台下群眾說：「我要感謝我的雙親，我的爸爸、我的媽媽，謝謝他們一直愛護和鼓勵我。謝謝我最棒的先生和3個孩子，他們在家裡觀賞這場盛會。」

她還特別感謝酷兒社群的愛，「謝謝你們創造這種類型的文化」。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1120206