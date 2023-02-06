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葛萊美獎紅毯眾星爭豔 泰勒絲中空裝、愛黛兒荷葉袖酒紅禮服亮相[影]

2023/2/6 13:45（2/6 14:26 更新）
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泰勒絲以兩件式綴有寶石的藍紫色卡瓦里中空禮服優雅現身葛萊美獎，巧妙呼應專輯名稱「午夜」。（圖取自instagram.com/recordingacademy）
泰勒絲以兩件式綴有寶石的藍紫色卡瓦里中空禮服優雅現身葛萊美獎，巧妙呼應專輯名稱「午夜」。（圖取自instagram.com/recordingacademy）
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（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）音樂界最耀眼的明星今天把自己最厲害的時尚帶到葛萊美獎（Grammy Awards）紅毯，以大膽的色彩、緊身的款式、名牌的珠寶、透視禮服盛裝赴會。

法新社報導，以下是一線明星在葛萊美頒獎典禮上的服裝：

●彩虹效應

如果想在紅毯上引人注目，亮色系包準吸睛。饒舌歌手麗珠（Lizzo）一襲綴滿巨大花朵的橘色D&G披風內搭同色系馬甲禮服，搭配桃色眼影、無指網眼手套霸氣登場。

泰勒絲（Taylor Swift）以兩件式綴有寶石的藍紫色卡瓦里（Roberto Cavalli）中空禮服優雅現身，巧妙呼應專輯名稱「午夜」（Midnights）；鐵肺歌姬愛黛兒（Adele）一襲荷葉袖低胸酒紅禮服出場，盡顯高雅。

「菲董」菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）一身紅皮革套裝外搭皮草大衣，戴著超閃鏡框的太陽眼鏡亮相。哈利史泰爾（Harry Styles）則可能不知道該挑什麼顏色穿，所以把所有顏色都穿上身了。

饒舌歌手麗珠。（圖取自facebook.com/RecordingAcademy）
饒舌歌手麗珠。（圖取自facebook.com/RecordingAcademy）

▲哈利史泰爾把所有顏色都穿上身。

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▲菲瑞威廉斯一身紅皮革套裝外搭皮草大衣亮相。

●黑色

當然，也有一些明星選擇保守、但性感的黑色。

奧莉維亞（Olivia Rodrigo）就搭上最近演藝圈紅毯常見的透視裝風潮，穿著若隱若現的及地黑色禮服性感現身。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1120206

鐵肺歌姬愛黛兒一襲荷葉袖低胸酒紅禮服出場。（圖取自facebook.com/RecordingAcademy）
鐵肺歌姬愛黛兒一襲荷葉袖低胸酒紅禮服出場。（圖取自facebook.com/RecordingAcademy）
奧莉維亞穿著若隱若現的及地黑色禮服性感現身。（圖取自facebook.com/RecordingAcademy）
奧莉維亞穿著若隱若現的及地黑色禮服性感現身。（圖取自facebook.com/RecordingAcademy）
#泰勒絲
#哈利史泰爾
#葛萊美獎
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