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蕭青陽摘葛萊美 設計師指以文化創造國際共感

2023/2/6 15:47（2/6 16:32 更新）
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設計師蕭青陽（左2）與同為設計師的女兒蕭君恬（右2）以「淡蘭古道三部曲」專輯獲得美國流行音樂大獎葛萊美獎最佳唱片包裝獎。獲獎後，與太太王舒華（右1）、兒子蕭元愷（左1）合影。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年2月6日
設計師蕭青陽（左2）與同為設計師的女兒蕭君恬（右2）以「淡蘭古道三部曲」專輯獲得美國流行音樂大獎葛萊美獎最佳唱片包裝獎。獲獎後，與太太王舒華（右1）、兒子蕭元愷（左1）合影。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年2月6日
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（中央社記者王寶兒台北6日電）設計師蕭青陽摘下今年葛萊美唱片包裝獎，曾擔任國際設計獎項評審的設計師章琦玫、劉耕名接受中央社記者訪問表示，以文化出發進一步創造國際共感，都是能在設計獎項脫穎而出的關鍵。

章琦玫曾擔任德國iF Design Award 2019、日本設計振興會Good Design Award 2018-2022等國際設計獎項評審，她表示，唱片包裝設計屬視覺傳達設計一類，接觸面向廣泛，不只呈現唱片內容，還要連結與歌者、音樂的關係。

蕭青陽今年獲得葛萊美獎最佳唱片包裝的作品，是為短片「淡蘭古道三部曲」製作的原聲專輯Beginningless Beginning，以台灣超過百年歷史的淡蘭古道為主題。

章琦玫指出，這張專輯包裝表現符合當下世界關注議題層面，設計上將迫在眉睫的環境議題融入作品，這是獨特切入點，也是她認為能吸引國際評審的關鍵，「今天他所做的不只是一張唱片，而是連結社會。」

以擔任國際設計獎項評審經驗而言，章琦玫表示，能展現獨特性、原創性設計至關重要，不同文化透過視覺傳達能傳遞其獨特魅力。

章琦玫舉例，例如原住民族的故事圖騰放在國際市場就會展現獨特價值，評審也會對文化予以尊重，蕭青陽也曾透過雷雕傳達原住民族文化。要將文化語彙轉化為視覺語言，仍須仰賴設計消弭距離感，讓人覺得很親切、獨特、一探究竟甚至想要擁有。

除葛萊美獎，台灣設計師劉耕名去年帶領Bito甲蟲創意團隊以「金馬58」主視覺設計奪得紐約ADC Awards金獎、英國D&AD黃鉛筆大獎，也是國際備受矚目的設計獎項。

劉耕名另為崑山科大創意媒體學院講座教授，他認為，台灣設計師能獲得國際獎項，也能鼓勵學子持續創作，並嘗試透過作品與國際對話。

劉耕名指出，設計師很重要的角色是文化轉譯者，將在地東西轉化為讓全世界共感的設計，許多設計師持續深耕台灣文化，且得獎作都與文化有關，例如蕭青陽這次從祖先的路找到出發點，也能讓人了解到，台灣或華人世界還有太多事物值得被開發、設計。（編輯：張雅淨）1120206

#蕭青陽
#章琦玫
#劉耕名
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