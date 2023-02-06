葛萊美風光下不無遺憾 碧昂絲又錯失最佳專輯獎

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（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）入圍9項的美國流行樂天后碧昂絲，今天在葛萊美頒獎典禮勇奪4獎最為風光，並以生涯累計32座打破紀錄，成為獲頒最多葛萊美獎的音樂人，但這次又與從未到手的年度最佳專輯獎失之交臂。

年度最佳專輯獎最後頒給英國歌手哈利史泰爾斯（Harry Styles）。

第65屆葛萊美獎（Grammy Awards）的頂尖入圍者包括英國歌姬愛黛兒（Adele）、美國歌手泰勒絲（Taylor Swift）和美國饒舌歌手麗珠（Lizzo），她們各自獲頒一座獎項。

碧昂絲（Beyonce）今年帶著作品「潮流復興」（Renaissance）入圍9項大獎，成為大贏家的希望最濃厚。她最終贏得最佳舞曲/電音專輯等4個獎項，打破已故古典音樂指揮家喬治蕭提（Georg Solti）創下的累計31座葛萊美獎紀錄。

先前眾人看好她有可能奪下最佳專輯獎，但最後獎落哈利史泰爾斯之手。他說：「像這樣一個夜晚，顯然很重要的是，我們要記住，音樂裡沒有所謂『最佳』。」

哈利史泰爾斯在碧昂絲面前抱走年度最佳專輯獎，肯定會有人聯想到2017年的競爭局面，當時愛黛兒強勢擊敗碧昂絲作品「檸檬特調」（Lemonade），橫掃主要獎項。

碧昂絲至今尚未得過年度最佳專輯獎，也從未獲頒最佳製作獎。今年的最佳製作獎頒給麗珠的「是時候了」（About Damn Time）。

不過，碧昂絲今晚獲頒4個獎項，仍傲視群英。

民謠搖滾歌手布蘭迪卡莉（Brandi Carlile）和嘻哈歌手肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）各抱回3個獎項。

今晚的重量級入圍者愛黛兒只拿到一座最佳流行歌手獎；泰勒絲則再度錯失最佳年度歌曲獎，只抱回最佳音樂錄影帶獎。

波多黎各雷鬼音樂巨星壞痞兔（Bad Bunny）的現場表演令觀眾如癡如醉，他也獲頒了最佳拉丁都市專輯獎。

美國演員薇拉戴維絲（Viola Davis）今晚奪得最佳誦讀專輯獎，成為手握艾美獎、葛萊美獎、奧斯卡獎與東尼獎4類大獎的大滿貫俱樂部成員。

美國爵士歌手莎瑪拉（Samara Joy）在風格各異的入圍者中拿下最佳新人獎。這個獎項愈來愈明顯反映出網路時代對流行音樂的影響力，許多入圍者都是在短影音平台TikTok出名，例如巴西的安妮塔（Anitta）、義大利搖滾樂團「天際月光」（Maneskin）和饒舌歌手Latto。（譯者：曾依璇/核稿：陳政一）1120206