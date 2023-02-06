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伊朗歌手唱紅「示威國歌」 獲葛萊美獎後恐吃牢飯

2023/2/6 20:06
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（中央社杜拜6日綜合外電報導）在伊朗反政府抗議期間，伊朗歌手哈吉普爾（Shervin Hajipour）的歌曲Baraye成為「示威國歌」，他今天看到自己因為此曲贏得葛萊美獎後激動落淚，但他之後恐將因此吃上牢飯。

美聯社報導，美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）在葛萊美獎典禮擔任頒獎人，宣布哈吉普爾因為新曲Baraye獲得「社會變革最佳歌曲特別榮譽獎」（Special Merit Award for Best Song For Social Change）。

在聽見自己獲獎後，哈吉普爾顯得非常震驚。網路影片顯示，在得獎結果宣布後，他在一個燈光昏暗的房間內拭淚。

Baraye的曲名在英文意思是「為了」（For），一開始便唱道「為了在街頭起舞」及「為了我們親吻時感到的恐懼」。Baraye歌詞列出伊朗年輕人在推特貼文提出抗議伊朗執政神權政府的各種理由。

歌詞最後唱出伊朗抗議經常高喊的口號「為了女性，生命，自由」。在去年9月伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死引發示威後，「為了女性，生命，自由」成為這些抗議的同義詞。

在哈吉普爾於他的Instagram帳號發布這首歌曲後，此曲在網路上迅速爆紅，之後他於去年9月底遭到逮捕，拘留數日後於10月初獲得保釋。

根據關注這些示威的組織「伊朗人權活動人士」（Human Rights Activists in Iran），現年25歲的哈吉普爾如今面臨「宣傳反政府」和「煽動暴力」罪名指控。

哈吉普爾面臨的指控刑期加總起來，最多可使他吃上6年牢飯，而他也已被禁止離開伊朗。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1120206

#哈吉普爾
#Baraye
#伊朗
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