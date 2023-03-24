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蕭青陽父女檔奪葛萊美 外媒訪問稱發想於公路之旅

2023/3/24 20:48（3/24 21:09 更新）
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台灣設計師蕭青陽18年來7度入圍葛萊美獎，今年與女兒蕭君恬（右）合作的唱片包裝作品終於獲獎。他感謝家人、感謝祖先與淡蘭古道上的所有人。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年2月6日
台灣設計師蕭青陽18年來7度入圍葛萊美獎，今年與女兒蕭君恬（右）合作的唱片包裝作品終於獲獎。他感謝家人、感謝祖先與淡蘭古道上的所有人。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年2月6日
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（中央社台北24日綜合外電報導）台灣設計師蕭青陽18年來7度入圍葛萊美獎，今年與女兒蕭君恬合作的唱片包裝設計作品終於獲獎。回憶起去年與葛萊美獎擦身而過後，他們展開沙漠公路之旅並著手下一個計畫。

24歲的蕭君恬告訴法新社：「當時我們在亞利桑那州旅行時，沙漠一望無際，只有一條路。在夜晚就像是跟自己對話。」

這些想法給了他們靈感，來為「淡蘭古道三部曲」原聲帶專輯Beginningless Beginning設計與包裝。一年後，這對父女檔贏得葛萊美獎（Grammy Awards）最佳唱片包裝獎，為這趟旅程劃下完美句點。

第一次入圍葛萊美就獲獎的蕭君恬說，她興奮到上台前竟忘了擁抱坐在旁邊的家人。

56歲的蕭青陽說：「我在觀眾席坐了18年，終於上台了，她第一次就得獎，所以我們的心情很不一樣。」

台灣設計師蕭青陽（左）18年來7度入圍葛萊美獎，今年與女兒蕭君恬合作的唱片包裝作品終於獲獎。（美聯社）
台灣設計師蕭青陽（左）18年來7度入圍葛萊美獎，今年與女兒蕭君恬合作的唱片包裝作品終於獲獎。（美聯社）

蕭君恬第一次參加葛萊美頒獎典禮時只有7歲，當時是她父親第2次入圍。她說，當時感覺就像是去看一場演唱會，欣賞世界上最大咖的音樂巨星表演。

蕭君恬提到，後來她才了解到，這其實對父親來說是很重要的一場比賽，每次看到他都很失望，所以她也覺得自己像是經歷了6次的鎩羽而歸。

蕭青陽和蕭君恬是以布袋戲偶的外型為發想製作專輯封面，蕭青陽表示，專輯封面打開來就像手風琴一樣，多層次象徵著「沿著百年古道走過的路徑和聽過的音樂」。

蕭君恬發現，行走在古道上與穿越美國亞利桑那州沙漠的公路之旅兩者間有相似之處。她說，那是一種內心探索與禪的反思。

蕭青陽說，古道讓他想起父親和祖父走過這些路的時代，而現在自己走在同一條路上，他想描繪他們那個時代的故事，重現100年前古道的樣貌，以及當時在台灣播放的音樂。

蕭青陽把走在祖先的足跡上比擬為一場朝聖之旅，蕭君恬說他們試圖在設計中展現一種永無止境之旅的感覺。

她還說：「不論你從哪一邊看，上面或下面，它都可能是開始或結束。或者是，可能沒有所謂的開始和結束。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1120324

設計師蕭青陽（左2）與同為設計師的女兒蕭君恬（右2）以「淡蘭古道三部曲」專輯獲得美國流行音樂大獎葛萊美獎最佳唱片包裝獎。獲獎後，與太太王舒華（右1）、兒子蕭元愷（左1）合影。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年2月6日
設計師蕭青陽（左2）與同為設計師的女兒蕭君恬（右2）以「淡蘭古道三部曲」專輯獲得美國流行音樂大獎葛萊美獎最佳唱片包裝獎。獲獎後，與太太王舒華（右1）、兒子蕭元愷（左1）合影。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年2月6日
設計師蕭青陽與女兒蕭君恬為短片「淡蘭古道三部曲」製作的原聲專輯Beginningless Beginning唱片包裝獲葛萊美獎。專輯以台灣古道為主題，記錄祖先走過的路。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年2月4日
設計師蕭青陽與女兒蕭君恬為短片「淡蘭古道三部曲」製作的原聲專輯Beginningless Beginning唱片包裝獲葛萊美獎。專輯以台灣古道為主題，記錄祖先走過的路。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年2月4日
#蕭青陽
#蕭君恬
#葛萊美
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