更多編輯台推薦新聞：
黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮
生活

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮
國際

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看
文化

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看

楊勇緯葡萄牙柔道大獎賽摘銅 本季首面獎牌到手
運動

楊勇緯葡萄牙柔道大獎賽摘銅 本季首面獎牌到手

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧2/300
首頁 / 娛樂

造假泰勒絲不雅圖瘋傳 X暫時封鎖用戶搜尋

2024/1/29 09:38（1/29 09:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國流行樂天后泰勒絲。（美聯社）
美國流行樂天后泰勒絲。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約28日綜合外電報導）社群媒體平台X高層今天表示，造假的美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）不雅照本週在社群媒體瘋傳後，X已封鎖用戶搜尋泰勒絲相關字詞。

「華爾街日報」報導，泰勒絲露骨的假照片24日開始在X傳播，促使粉絲發動反制，上傳大量真的泰勒絲「時代巡迴演唱會」（Eras Tour）照片。暱稱為Swifties的死忠歌迷們同時敦促X採取更強硬措施來刪除這些假照片，還說他們會幫X提報散布這些假照片的帳號。

根據路透社報導，截至今天下午，若在前身為推特（Twitter）的X以關鍵字泰勒絲進行搜尋會跳出錯誤訊息，出現「有東西出錯了，請嘗試重新載入」的字樣。

若在X以關鍵字泰勒絲進行搜尋會跳出錯誤訊息。（圖取自twitter.com）
若在X以關鍵字泰勒絲進行搜尋會跳出錯誤訊息。（圖取自twitter.com）

X業務營運主管貝納羅奇（Joe Benarroch）透過聲明表示：「這是暫時性措施，是基於高度謹慎所採取的措施，以讓我們優先處理此事的防護。」

泰勒絲的代表昨天並未回應記者的置評請求。

泰勒絲去年有著刷新紀錄的全球巡演，作品串流收聽次數又位居年度之冠，因而獲「時代雜誌」（Time）評選為2023年「年度風雲人物」。

以她肖像造假的不雅照在網路瘋傳後，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）26日表示「令人震驚」，還說社群媒體企業有責任要阻止散布這類不實訊息。

尚皮耶在記者會上表示，打擊人工智慧（AI）假圖片的力道鬆散，導致受害女性人數不成比例的多。

根據「紐約時報」（New York Times）報導，X平台有一張造假泰勒絲不雅照被瀏覽了4700萬次，相關帳號才終於遭停權。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）2022年底收購推特後，平台許多監管內容的規範都隨之放寬。馬斯克也在公司削減數以千計個職位，說這是穩定公司財務情況的必要手段。

X表示，平台上絕大多數內容都是「健康的」貼文。馬斯克和X執行長雅克里諾（Linda Yaccarino）制定了一項名為「言論自由，不插手」（freedom of speech, not reach）的新政策，限制部分貼文的分發，但不予以刪除。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1130129

#尚皮耶
#馬斯克
#馬斯克
#泰勒絲
#X
延伸閱讀
泰勒絲深偽不雅照網路瘋傳 白宮促立法應對泰勒絲單獨獲選時代雜誌2023年度風雲人物 演藝圈第一人網紅小玉製作變臉謎片牟利千萬 二審判須關5年網路肉搜也可能觸法 「2要3不」遏止性影像暴力換臉技術打破有圖有真相 學生愛自拍易成受害者防止性侵影像傳播 立院三讀增網路業者下架機制
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
法媒揭中國用AI生成YouTube假頻道認知作戰 散播親中反美論
172.30.142.32