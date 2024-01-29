造假泰勒絲不雅圖瘋傳 X暫時封鎖用戶搜尋

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（中央社紐約28日綜合外電報導）社群媒體平台X高層今天表示，造假的美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）不雅照本週在社群媒體瘋傳後，X已封鎖用戶搜尋泰勒絲相關字詞。

「華爾街日報」報導，泰勒絲露骨的假照片24日開始在X傳播，促使粉絲發動反制，上傳大量真的泰勒絲「時代巡迴演唱會」（Eras Tour）照片。暱稱為Swifties的死忠歌迷們同時敦促X採取更強硬措施來刪除這些假照片，還說他們會幫X提報散布這些假照片的帳號。

根據路透社報導，截至今天下午，若在前身為推特（Twitter）的X以關鍵字泰勒絲進行搜尋會跳出錯誤訊息，出現「有東西出錯了，請嘗試重新載入」的字樣。

若在X以關鍵字泰勒絲進行搜尋會跳出錯誤訊息。（圖取自twitter.com）

X業務營運主管貝納羅奇（Joe Benarroch）透過聲明表示：「這是暫時性措施，是基於高度謹慎所採取的措施，以讓我們優先處理此事的防護。」

泰勒絲的代表昨天並未回應記者的置評請求。

泰勒絲去年有著刷新紀錄的全球巡演，作品串流收聽次數又位居年度之冠，因而獲「時代雜誌」（Time）評選為2023年「年度風雲人物」。

以她肖像造假的不雅照在網路瘋傳後，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）26日表示「令人震驚」，還說社群媒體企業有責任要阻止散布這類不實訊息。

尚皮耶在記者會上表示，打擊人工智慧（AI）假圖片的力道鬆散，導致受害女性人數不成比例的多。

根據「紐約時報」（New York Times）報導，X平台有一張造假泰勒絲不雅照被瀏覽了4700萬次，相關帳號才終於遭停權。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）2022年底收購推特後，平台許多監管內容的規範都隨之放寬。馬斯克也在公司削減數以千計個職位，說這是穩定公司財務情況的必要手段。

X表示，平台上絕大多數內容都是「健康的」貼文。馬斯克和X執行長雅克里諾（Linda Yaccarino）制定了一項名為「言論自由，不插手」（freedom of speech, not reach）的新政策，限制部分貼文的分發，但不予以刪除。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1130129