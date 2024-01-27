泰勒絲深偽不雅照網路瘋傳 白宮促立法應對

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）人工智慧（AI）生成不雅照片在社群平台X瘋傳，X平台雖已移除相關內容，但其他平台仍可看到，泰勒絲的粉絲及白宮等今天對此表憤怒。

法新社報導，其中一張泰勒絲露骨照被移除前，瀏覽次數已達4700萬次。根據美國媒體，這個影像在X平台上約17小時才被下架。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在媒體詢及對這些影像的看法時說：「這令人震驚」。

尚皮耶說：「不幸地，我們知道（這個平台）缺乏執行力對婦女造成過度衝擊，也對淪為網路騷擾目標的年輕女子造成影響。」

她還說：「國會當然應該採取立法行動。」不過她沒有提及白宮支持的任何具體立法。

名人被鎖定以深偽（Deepfake）AI生成技術製作假情色影像並非頭一遭，倡議人士和監管官員憂心運用生成式AI的工具容易使用，恐使得有毒或有害內容氾濫成災。

不是名人也可能成為受害者，越來越多年輕女子和青少年因深偽合成露骨影像，在社群網站遭到騷擾。深偽技術日益逼真且容易製作。

泰勒絲是音樂串流平台Spotify全球聽眾第2多的藝人，這次淪為受害者，可能讓人再度見識到其強大粉絲團的影響力。

泰勒絲去年運用本身的知名度，呼籲她的2億8000萬名IG粉絲註冊為選民，在總統大選時投票。

2022年底，票務平台Ticketmaster開賣泰勒絲演唱會門票出槌，粉絲也要求美國國會就Ticketmaster舉行相關公聽會。

網紅卡特（Danisha Carter）在X平台寫道：「這件事發生在泰勒絲身上（帶來的）唯一『一絲契機』是，她可能有足夠的力量讓立法通過，以消除這種情況。」

分析師指出，X是全球最大的情色內容平台之一，對露骨情色影像的政策比Meta旗下的臉書（Facebook）或Instagram更為寬鬆。

X平台在聲明中說：「X嚴禁發布未經同意的裸露 （Non-Consensual Nudity，NCN）影像，我們對這類內容採取零容忍政策。本團隊正積極刪除所有已識別影像，並對發布這些影像的帳號採取適當行動。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳昱婷）1130127