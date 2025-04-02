捍衛戰士走紅後挨批難搞 方基墨生前強調不道歉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）有好萊塢「壞小子」之稱的美國90年代一線小生方基墨（Val Kilmer），今天因肺炎過世，享壽65歲。他曾是大銀幕的蝙蝠俠，也是「捍衛戰士」片中的帥氣飛官。

方基墨因在名導東尼史考特（Tony Scott）1986年賣座強片「捍衛戰士」（Top Gun）飾演呼號「冰人」（Iceman）的飛官，事業一飛衝天。「紐約時報」（The New York Times）引述他女兒麥西迪斯（Mercedes Kilmer）的說法報導，方基墨因肺炎在加州洛杉磯與世長辭。他生前曾力抗喉癌多年。

路透社等外媒報導，方基墨1990年代是好萊塢最炙手可熱的男主角人選，後來卻一再爆出他與合作導演、同台演員不合，外加作品票房接連失利，導致演藝生涯大受影響。多年來，他一直有著「火爆」、「激動」、「完美主義」甚至「自命不凡」等名聲。

方基墨2003年告訴「橘郡紀事報」（The Orange County Register）：「當有人批評我太難搞，我認為這是他們在掩飾自己表現不好。我認為他們試圖藉此自保。」

他說：「我相信我是在挑戰，而不是苛求。我不會為此道歉。」

方基墨原本是舞台劇演員，電影出道作品是1984年的「笑破鐵幕」（Top Secret!）。1986年在「捍衛戰士」與湯姆克魯斯（Tom Cruise）演對手戲讓他初嘗走紅滋味，並在2022年「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）驚喜現身，不過在接演這齣續集片時他已因癌症而無法再說話。

方基墨與導演朗霍華（Ron Howard）合作1988年的「風雲際會」（Willow），讓他與共演的女星瓊安華莉（Joanne Whalley）在現實生活步上紅毯，並育有兩名子女，但最後仍走上離婚一途。

他最有挑戰性的角色，莫過於在導演奧利佛史東（Oliver Stone）1991年作品「門」（The Doors）中飾演這個知名樂團的主唱吉姆莫里森（Jim Morrison）。為了爭取這個角色，他錄製了一段8分鐘試鏡帶向導演毛遂自薦，而電影中聽到的也是方基墨自己的歌聲。

影片來源：StudiocanalUK

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「門」這部片造就他演藝生涯最備受關注的時期，1993年推出西部片「絕命終結者」（Tombstone）；1995年先與兩大前輩艾爾帕西諾（Al Pacino）、勞勃狄尼洛（Robert De Niro）合作「烈火悍將」（Heat），接著在「蝙蝠俠3」（Batman Forever）成為繼米高基頓（Michael Keaton）之後的新蝙蝠俠。

不過他在「蝙蝠俠3」的表現被飾演反派的影星湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）和諧星金凱瑞（Jim Carrey）給比了下去。導演喬伊舒馬克（Joel Schumacher）曾稱方基墨是「我歷來合作對象中，有著最大心理困擾的一個人」。（譯者：蔡佳敏/核稿：洪培英）1140402