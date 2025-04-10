「小人物狂想曲」製作人葉天健病逝 享壽82歲

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（中央社記者洪素津台北10日電）金鐘製作人葉天健以節目「小人物狂想曲」獲得第16屆金鐘獎「最佳綜藝節目獎」，今晚傳出他已病逝，享壽82歲。視葉天健為恩師的藝人陳凱倫表示，有到殯儀館送葉天健最後一程。

葉天健為許多四、五年級觀眾製造經典回憶，製作節目的同時捧紅陶大偉、孫越、夏玲玲等知名主持人，後來葉天健轉向製作政論節目，「新聞駭客」和「新聞挖挖哇」等節目也出自於他手，更發掘了于美人、鄭弘儀和趙少康等人。

葉天健病逝的消息讓大家不捨，陳凱倫回覆中央社記者訪問表示，有到殯儀館送葉天健最後一程。

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對生死一事非常前衛的葉天健，曾在2020年11月6日瞞著4個女兒舉辦「生前歡聚會」，當時78歲的葉天健談到舉辦生前告別式的原因，態度坦然說：「與其死了之後去殯儀館，還不如在生前可以跟大家見個面。」

葉天健為台灣電視史上創下多檔經典節目，他在電視台也製作節目超過40年，一生有如一部台灣電視史，生前心繫電視台的經營發展，最大心願是成立一個銀髮族的電視台。（編輯：管中維）1140410