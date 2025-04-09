前香港特首梁振英證實女兒梁齊昕過世 死因排除自殺

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（中央社記者張謙香港9日電）香港前行政長官梁振英今天證實，其女兒梁齊昕在一間服務式公寓住房內死亡，目前可以排除自殺和其他的可疑。

梁振英在社交平台臉書留言說：「齊昕走了，走得很突然，沒有留下隻言片語，只是安詳的躺在床上，前幾天她還主動去接種流感疫苗。感謝警方和法醫的調查，目前可以排除自殺和其他的可疑。感恩各位朋友在我們一家最困難時刻的關心、理解和慰問。」

警方昨晚接獲通知，指港島柴灣愛德街一幢服務式公寓懷疑有住客在住房內暈倒，警員和救護員到場後發現事主倒臥床上，當場證實死亡，列作屍體發現案處理。

梁齊昕終年33歲。

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梁齊昕是梁振英的次女，此前外界並不知曉她，直至梁振英於2012年出任特首後，她才在公眾面前曝光。

梁齊昕曾在英國倫敦政治經濟學院修讀法律系，但中途休學並回港居住。在梁振英擔任特首期間，梁齊昕的言行頗為出格，引起媒體注意，比如她曾上載疑似「自殘」的照片，又聲稱被母親虐打。曾有報導表示，她可能患上抑鬱焦慮症，而梁振英也曾表示女兒健康有問題。（編輯：陳鎧妤）1140409