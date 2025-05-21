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盧比歐：台自衛能力成嚇阻關鍵 愈難攻愈能爭取時間

2025/5/21 04:31（5/21 04:36 更新）
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美國國務卿盧比歐20日赴參議院外交委員會，出席「國務院2026財年預算審查」聽證會。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年5月21日
美國國務卿盧比歐20日赴參議院外交委員會，出席「國務院2026財年預算審查」聽證會。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年5月21日
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓20日專電）美國務卿盧比歐今天重申，要讓中國侵台的代價高於價值，才能產生嚇阻；建構嚇阻先從台灣自衛能力開始，台灣愈難被攻下，愈能爭取更多時間。他也提到，烏克蘭戰爭若不結束，就會持續消化原本可以投入印太的資源。

剛從梵蒂岡返美的盧比歐（Marco Rubio）行程滿檔，上午出席參議院外交委員會舉行的「國務院2026財年預算審查」聽證會，下午則赴撥款委員會，回應現行外交路線、對烏克蘭戰爭的立場及因應中國武力奪台等提問。

共和黨籍參議員柯寧（John Cornyn）指出，中國國家主席習近平已下令軍方在2027年前具備武統台灣的能力，憂心美國及盟友尚未為這場可能的衝突做足準備，並請盧比歐回應如何於印太建立「以實力促和平」的嚇阻力。

「以最簡單的話來說，我們必須讓中國對台灣行動的利益小於代價」。盧比歐說，本質上，這場行動的成本高於價值，才能進行嚇阻。嚇阻正是關鍵，這當然首先由台灣的自我防衛能力開始，印太也需建構嚇阻力。

盧比歐另提到，歐洲盟友對印太區域的關注度正在上升。他上週赴土耳其參加北大西洋公約組織（NATO）外長會議，多個成員國表達對印太的關切，以及印太如果爆發衝突，將對歐洲大陸造成何種影響。

盧比歐接著強調終止當前衝突的必要。他指出，每當中東或歐洲發生衝突時，美國就必須投入資源與時間來因應，這些資源就無法投入印太區域。美國想面面俱到，「但事實是資源有限，每天也只有24小時」。

他說，美國如果能結束烏克蘭戰爭，在中東建立穩定和平，將能把更多精力集中在長期挑戰上，尤其聚焦印太區域的挑戰。

共和黨參議員葛蘭姆（Lindsay Graham）則詢問，美國終結俄烏戰事的方式，是否牽動中國看待對台灣的行動。

盧比歐回應，有這樣的可能性。但他也認為，如果這場戰爭持續，一樣會產生影響，因為戰爭正在消耗美國及盟友的資源，而這些資源原本可以用來強化美國在印太的能力。

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