馬赴陸訪問 梁文傑：盼能表達中共軍機別再過來

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北3日電）前總統馬英九二度赴陸訪問。陸委會副主委梁文傑於今天播出專訪中表示，希望馬英九向對岸表達台灣民眾想法，中共不要再派軍機騷擾台灣，若能起到一些作用，也不是一件壞事。

大陸委員會（陸委會）副主委梁文傑日前接受網路節目「齊有此理」專訪，專訪內容於今天播出。

外界推估，馬英九將於8日會晤中共總書記習近平，這是繼2015年新加坡「馬習會」後，兩人第2次會面。

梁文傑表示，馬英九二度訪陸，在第一天見到了中國大陸國台辦主任宋濤，很有可能會如大家所想的，大概會見到習近平。以中共習慣來說，會先看你的表現，說了哪些話、中聽或不中聽，最後一刻才會讓你知道，究竟有沒有要會見。

梁文傑推估，馬英九將於馬習二會上提到「九二共識」；不過「一中各表」這個說法不會出現，「因為對岸不接受一中各表這個說法，所以應該不會出現」。

梁文傑認為，倘若馬英九說出這樣的陳述，很可能影響到其他民主國家盟友對台灣的看法。

他說，外媒或他國外交官很清楚，台灣內部不同政黨對於台灣定位有不一樣看法，不過一般人民沒有這麼地了解，很可能會被影響，認為台灣人沒有上下一條心，對於自己國家命運看法大不同。

資深媒體人趙少康日前表示，馬英九定調這趟行程是「和平之旅」，相信可以降溫兩岸目前緊張情勢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

梁文傑表示，必須要看馬英九究竟發揮了什麼樣的具體作用，中共常態性派軍機、軍艦騷擾台灣，如果馬英九可以說出「不要再派軍機來」、「不要再派軍艦來」、「海警船不要闖到金門禁限制水域」，若真能起到一些作用，這也不是一件壞事。

梁文傑強調，希望馬英九可以講出「不要再派軍機來」等；不過他講了，中共會不會聽，又是另外一回事。所謂起到兩岸和平作用，應該是從這些具體事情來看，不是空泛地說「降溫」、「破冰」，這些用語沒有太大用意，盼馬英九具體地表達台灣民眾的想法。（編輯：邱國強）1130403