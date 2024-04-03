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馬英九在黃埔軍校舊址提 他當了8年總統

2024/4/3 14:01
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（中央社記者呂佳蓉北京3日電）前總統馬英九今天展開中國大陸廣東行最後一天的行程。昨天，他在孫中山故居紀念館未提「中華民國」，不過據悉今天馬英九在黃埔軍校參訪時則提及，他當了8年的總統。

馬英九今天上午參訪黃花崗72烈士墓園，接著前往黃埔軍校舊址參訪。

他在參訪完黃花崗72烈士墓園後向媒體發表感言，提到「創建民國」的字眼。另據轉述，馬英九在黃埔軍校舊址參訪時詢問黃埔軍校的裝潢配色，指出跟去年到訪南京總統府一樣，都是深咖啡色，並向解說員提及「我在總統府做總統，我當了8年了嘛，都是深咖啡色」。

馬英九在黃埔軍校舊址參訪時則向解說員說，他當了8年的總統。

今天下午，馬英九訪問團將前往廣東中山大學做交流。傍晚會搭乘班機前往陝西。

昨天馬英九訪問團與中共中央政治局委員、廣東省委書記黃坤明會面。

馬英九向黃坤明表示，深盼兩岸共同努力，追求和平、避免戰爭，致力振興中華，這是兩岸中國人不可迴避的責任，「我們一定要努力實現」。

根據中國南方網報導，黃坤明說，「馬英九先生」一直堅持「九二共識」、反對台獨，為促進兩岸關係和平發展作出貢獻。

黃坤明也說，廣東是孫中山先生故鄉和中國近代民主革命的策源地，見證了中國共產黨與孫中山先生及中國國民黨真誠合作、救國救民的光輝歷史，也是大陸改革開放的排頭兵、先行地、實驗區，台資企業很早在這裡登陸和集聚。（編輯：周慧盈）1130403

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