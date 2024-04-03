梁文傑：硬要陸配外配條件平等 不一定是好事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北3日電）在野推動陸籍配偶入籍年限縮短。陸委會副主委梁文傑表示，陸配有其特殊性，相較於外配，陸配有特別管制，也享有特別優惠，硬要陸配、外配條件平等，對於陸配不一定是好事。

大陸委員會（陸委會）副主委梁文傑日前接受網路節目「齊有此理」專訪，專訪內容於今天播出。

梁文傑表示，兩岸婚姻是根據兩岸條例（台灣地區與大陸地區人民關係條例），對於陸配有些別於外配的規定，對於陸籍人士有特別管制，也有些特別優惠，硬要把陸配、外配條件平等的話，對於陸配來說，不一定是好事。

梁文傑舉例，陸配可以讓其70歲以上父母來台定居，陸配前段婚姻若有未成年子女，可以申請來台；若是越南籍配偶，沒有辦法申請其父母來台定居，也不能帶來前段婚姻的未成年子女。

他說，在目前制度中，陸配也僅被要求放棄對岸戶籍，不用如同外配放棄國籍。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「我們台灣這套制度，對於大陸人士有他的特殊性」，梁文傑強調，由於特殊性，對於陸配有些部分管得嚴、有些有特別待遇；若要將陸配、外配做比較，要求平等，那麼那些優惠權利恐怕也會引起爭論。

梁文傑認為，由於語言、文化相近，兩岸婚姻機會多，不能排除中國大陸透過台灣規定放寬，藉由「洗人口」方式達到兩岸統一；從主管機關來講，還是不希望陸配群體成為被社會檢討的對象，這對於陸配來說不是好事。（編輯：楊昇儒）1130403