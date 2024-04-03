賴清德就職後 梁文傑：中共灰色地帶戰術續威脅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北3日電）陸委會副主委梁文傑在今天播出的專訪中表示，中共持續對台採取灰色地帶戰術，透過威嚇性方式達到所謂「和平統一」，準總統賴清德5月20日就職後，這種「攻心」威嚇將持續。

大陸委員會（陸委會）副主委梁文傑日前接受網路節目「齊有此理」專訪，專訪內容今天播出。

節目主持人王時齊提問，金門快艇翻覆事件後，對岸態度非常強硬，還有執法船登檢金門觀光船情況，這些動作是否增加了兩岸惡意。

梁文傑表示，這個案子有點類似「包圍起來、逼你就範」，過去類似事件非常多，兩邊都會執法，金門事件算是一個意外事件，中共在5月20日前、新舊政府交接期間，利用這個案子作為宣傳用。

梁文傑指出，中國大陸海警船對於金廈水域等外離島周邊騷擾，有點類似中共軍機擾台作法，中共軍機擾台在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3年期間也不中斷；所以判斷這種騷擾將會持續地下去。

王時齊追問，從總統蔡英文到準總統賴清德，這種騷擾到了賴清德就職後會不會「更猛」、頻率更高。

梁文傑回應，這就是中共的目標，利用威嚇性方式達成所謂「和平統一」，這樣的灰色地帶戰術不是真正的戰爭，但是會讓人感到不安全，這就是威嚇性，這是一種「攻心」。

梁文傑強調，金門快艇翻覆事件正在調查中，先前兩岸多次討論後續處理方式未能有結果，卡關原因在於對方一直認為是台灣的錯，認定台灣海巡船撞翻這艘快艇，雙方認知完全不一樣，這部分仍有待檢察官釐清。

金門胡姓現役軍人海釣落海被對岸救起，目前尚未返回金門。

梁文傑認為，對岸指控這名軍人沒有吐實真實職業狀況，所以尚未將人送返，這不是真正的理由，因為這樣的作法，不太符合過去兩岸常規。（編輯：邱國強）1130403